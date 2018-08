Blagovna menjava s tujino še naprej raste

Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil pri 417,5 milijona evrov

9. avgust 2018 ob 13:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izvoz je v prvih šestih mesecih leta dosegel 15,5 milijarde evrov, kar je 11,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani, uvoz pa se je povečal za 10,9 odstotka na 15,1 milijarde evrov. Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil pri 417,5 milijona evrov.

V prvem polletju je bila po danes objavljenih podatkih statističnega urada pokritost uvoza z izvozom 102,8-odstotna. Najpomembnejši državi partnerici sta bili tako pri izvozu kot uvozu Nemčija in Italija. Glavni izvozni proizvodi v tem obdobju so bili iz skupin osebni avtomobili in zdravila, glavni uvozni izdelki pa iz skupin osebni avtomobili in olja, dobljena iz nafte in bituminoznih materialov.

Samo junija se je izvoz na medletni primerjavi povečal za devet odstotkov na 2,7 milijarde evrov. Vrednost uvoza je dosegla 2,6 milijarde evrov in je bila za 8,4 odstotka višji od uvoza v lanskem juniju.

Junijska vrednost izvoza je bila druga najvišja v tem letu (višja je bila le vrednost v marcu), vrednost uvoza pa je bila tretja najvišja (višji sta bili vrednosti maja ter marca). Glede na mesečno povprečje izvoza in uvoza v letu 2017 je bil izvoz junija višji za 15,7 odstotka, uvoz pa za 11,8 odstotka.

V blagovni menjavi s tujino je bil junija ustvarjen presežek v vrednosti 154,5 milijona evrov, najvišji v letošnjem letu. Pokritost uvoza z izvozom je bila junija 106,0-odstotna.

Večina trgovanja znotraj EU-ja

V trgovanju s članicami EU je Slovenija junija ustvarila 76,6 odstotka vsega izvoza in 78 odstotkov vsega uvoza. V članice EU je Slovenija junija izvozila za 2,1 milijarde evrov (+9,3 odstotka), od tam pa uvozila za dve milijardi evrov (+ 4,1 odstotka). Junijski presežek v blagovni menjavi s članicami EU v vrednosti 83 milijonov evrov je bil najvišji letos.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je junija dosegel 637,3 milijona evrov, kar je za 7,9 odstotka več kot junija lani. Uvoz iz omenjenih držav se je povečal za 217,1 odstotka na 565,9 milijona evrov. Presežek v blagovni menjavi pri trgovanju z državami, ki niso članice EU, je junija znašal 71,4 milijona evrov.

G. C.