Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Presežek v blagovni menjavi je v desetih mesecih znašal 789,3 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 103,5-odstotna. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci Sorodne novice Slovenija v tretjem četrtletju dosega 4,5-odstotno rast BDP-ja Izvoz in uvoz občutno rasteta Dodaj v

V letošnjem oktobru za 20 odstotkov večji izvoz kot lani

V prvih 10 mesecih je izvoz 13,2 odstotka večji kot lani

8. december 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je oktobra izvozila za 2,606 milijarde evrov blaga, kar je 20,6 odstotka več kot oktobra lani, uvozila pa za 2,445 milijarde evrov blaga oz. 17,3 odstotka več.

V blagovni menjavi s tujino je bilo oktobra ustvarjenih 161,4 milijona evrov presežka. Pokritost uvoza z izvozom je bila 106,6-odstotna. Absolutna vrednost izvoza v oktobru je bila v primerjavi z drugimi meseci v tem letu najvišja, absolutna vrednost uvoza pa druga najvišja doslej v tem letu (najvišja je bila v marcu).

4/5 menjave s članicami EU-ja

Največ blagovne menjave je bilo s članicami Evropske unije - skoraj štiri petine celotne blagovne menjave, natančneje 76,4 odstotka vrednosti vsega izvoza blaga in 80,4 odstotka vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je izvozila za 1,992 milijarde evrov blaga, kar je 22,5 odstotka več kot oktobra lani, od tam pa ga je uvozila za skoraj 1,967 milijarde evrov oz. 14,7 odstotka več kot leto prej. Presežek v blagovni menjavi s temi državami je znašal 25,5 milijona evrov.

V države, ki niso članice EU-ja, je Slovenija oktobra izvozila za 614,1 milijona evrov blaga, kar je 14,8 odstotka več kot oktobra lani, od tam pa ga je uvozila za 478,1 milijona evrov ali za 29,7 odstotka več kot leto prej. Oktobrski presežek v blagovni menjavi s temi državami je znašal 135,9 milijona evrov.

Od držav članic EU-ja sta bili oktobra najpomembnejši trgovinski partnerici pri izvozu in uvozu Nemčija in Italija, od držav nečlanic pa pri izvozu Srbija in Rusija, pri uvozu pa Kitajska in Turčija.

V prvih 10 mesecih je izvoz znašal 23,482 milijarde evrov ali 13,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani, uvoz pa nekaj manj kot 22,693 milijarde evrov ali 14,3 odstotka več.

A. S.