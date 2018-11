Nova Ljubljanska banka je končno privatizirana, delnice pa od danes kotirajo na Ljubljanski borzi. Tečaj naj bi se oblikoval višje, kot je bila cena v javni prodaji (51,50 evra), navsezadnje je banka po kapitalski ustreznosti nad evropskim povprečjem, tudi dobiček je bil v zadnjem času zelo lep, s tem pa dividenda. Foto: BoBo V prvi kotaciji Ljubljanske borze so se letos ob Gorenjevih podražile le Intereuropine delnice, ki so v primerjavi z začetkom leta dražje za okrog 40 odstotkov. Foto: BoBo Delnice ameriškega podjetja General Electric so v ponedeljek padle tudi za 10 odstotkov in prvič po marcu 2009 zdrsnile pod osem dolarjev, saj je vodilni mož podjetja Larry Culp priznal, da je GE prezadolžen in bo moral odprodajati premoženje. Foto: Reuters Cena zlata se je v torek po dobrem mesecu spet znižala pod 1.200 dolarjev za 31,1-gramsko unčo, kar je v veliki meri tudi posledica vedno močnejšega dolarja. Za evro je treba plačati le 1,122 dolarja. Foto: Reuters Dodaj v

Bodo veliki vlagatelji v NLB-ju prepoznali vrednost?

Nafta že več kot dva tedna iz dneva v dan navzdol

14. november 2018 ob 06:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

V času, ko so mednarodni finančni trgi nemirni, dolar na najvišji vrednosti v zadnjem letu in pol, nafta pa divje pada, se na Ljubljanski borzi začenja trgovanje z delnicami NLB-ja.

"Danes bomo v veliki meri že dobili odgovor na to, ali so prodajalci, torej predvsem SDH in svetovalci, ob razdelitvi delnic med institucionalne vlagatelje, naredili dobro delo in novi lastniki niso le neki špekulantje, ki bodo želeli takoj pobegniti iz lastništva, ampaki vlagatelji, ki vidijo vrednost in bodo delnice kvečjemu še dokupili. Skratka, ali gre za 'hot money' ali 'value money'? Delniški trgi sicer zadnje čase niso naravnani pozitivno, od začetka oktobra so bolj medvedji kot bikovski, veter pa tudi bančnim delnicam ne piha v jadra," nam je povedal Primož Cencelj iz KD Skladov. O tem, kje bi se lahko danes oblikoval tečaj delnice NLB-ja, ni želel govoriti.

Prvi posli z NLB-jem okrog 11. ure

Ljubljanska borza se "odpre" ob 9. uri, a naj bi trgovanje z delnicami NLB-ja steklo šele okrog 11. ure. Večina analitikov sicer meni, da je, tako kot običajno po "IPO-ju", več možnosti za rast kot padec tečaja. V javni prodaji je bila cena ene delnice NLB-ja določena na spodnji meji razpona, torej pri 51,50 evra. Da bi se trgovanje začelo tako spodbudno, kot se je začela borzna zgodba Nove KBM decembra 2007 (pustimo tokrat vnemar nadvse klavrn konec), pa lahko kar izključimo. Ob kar 33 milijonih prometa se je namreč prvi tečaj delnic Nove KBM oblikoval 37 odstotkov višje glede na ceno iz javne prodaje. V primeru NLB-ja bi to pomenilo 70 evrov, to pa je višje od zgornje meje razpona (66 evrov).



Spet precejšen padec Applovih delnic

Delnice NLB-ja na borzo prihajajo v precej nemirnih časih. Osrednji indeks Ljubljanske borza SBITOP (811 točk) je tam kot na začetku leta, na razvitih borzah pa so negativna gibanja še očitnejša. Dow Jones je v ponedeljek padel za 600 točk. Na udaru so bile predvsem Applove delnice, saj je eden od njegovih dobaviteljev, Lumentum, znižal oceno svojega četrtletnega dobička, pri čemer opozarja, da Apple količinsko zmanjšuje naročila. Lumentumove delnice so strmoglavile za 30 odstotkov, Applove za okrog pet. Slabo gre zadnje čase tudi Amazonovim delnicam, ki so od vrha že oddaljene več kot 20 odstotkov.

Letošnja sprememba tečajev vodilnih delnic na Ljubljanski borzi:



INTEREUROPA +40,6% 2,84 EUR CINKARNA +6,5 % 229,00 LUKA KOPER -1,00 % 29,70 ZAV. TRIGLAV -1,72 % 28,60 KRKA -3,22 % 54,00 SAVA RE -5,07 % 15,00 PETROL -6,71 % 320,00 TELEKOM -19,3 % 67,00

.



IMF znižal oceno gospodarske rasti

Osrednje teme, ki vplivajo na razpoloženje vlagateljev, ostajajo nespremenjene: trgovinski spor med ZDA in Kitajsko (kitajski predstavniki naj bi kmalu pripotovali v Washington in se dogovorili o srečanju Trump-Džinping ob robu vrhanja G20), nižje napovedi gospodarske rasti (večji črnogledosti se je pridružil tudi Mednarodni denarni sklad, ki posebej opozarja, da lahko višje ameriške obrestne mere in močnejši dolar povzročajo hude preglavice državam v razvoju) in strah pred italijansko dolžniško krizo (včeraj se je iztekel rok, v katerem je moral Rim v Bruselj posredovati nov proračunski načrt, ki bo v skladu z evropskimi pravili).

Včeraj spet občuten padec cen nafte

Cene nafte nadaljujejo pot navzdol, ameriška lahka nafta WTI je včeraj ob kar šestodstotnem padcu niz izgubljanja vrednosti podaljšala že na rekordnih 12 dni. V ponedeljek se je sicer krivulja za hip obrnila navzgor, potem ko je savdijski minister za energijo povedal, da se države Opeca strinjajo, da bo potrebno proizvodnjo nafte z januarjem glede na oktobrske kvote znižati za okrog milijon sodov dnevno. Že decembra naj bi Savdska Arabija, največji svetovni izvoznik dobavo (zaradi sezonsko pogojenega nižjega povpraševanja) znižala za pol milijona sodov dnevno.

Trump tvitnil, da bi morale biti cene nafte niže

A Opecov problem ostaja, da ZDA medtem črpajo vedno več in bodo naslednje leto že načrpale več kot 12 milijonov sodov dnevno. Poleg tega je naftne trgovce spet presenetil Donald Trump, ki je na Twitterju kritiziral savdijske načrte o znižanju proizvodnje in dodal, da bi morale biti cene nafte nižje, zato poziva Opec, naj črpa vedno več nafte. Za 159-litrski sod nafte brent je bilo treba včeraj plačati le še dobrih 65 dolarjev, potem ko je bila še pred dobrim mesecem cena 86,7 dolarja. S tem je nafta že 25 odstotkov oddaljena od vrha in po borzni definiciji v medvedjem trendu.

