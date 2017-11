Poudarki Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Elitni newyorški delniški indeks Dow Jones je v zadnjem tednu nekaj malega izgubil (0,3 odstotka), a je še vedno zajetnih 18 odstotkov višje kot na začetku leta 2017. Foto: Reuters Velja predvsem omeniti, da je Krka močno pospešila predvsem rast v zahodni Evropi, edino kar je pravzaprav manjkalo v prvi polovici leta. Obenem za letos napoveduje dobiček v višini 140 milijonov evrov, naslednje leto pa naj bi dobiček dosegel 153 milijonov evrov. Sašo Stanovnik (Alta) Vrednost bitcoina se je povzpela vse do 8000 dolarjev. Rast je res izjemna, če vemo, da je bil bitcoin pred enim letom pod tisoč dolarji. Foto: Reuters Dodaj v

Bitcoin zaradi ugibanj, da Segwit2x vendarle bo, do 8000 $

Krkin dobiček že presegel lanskoletnega

19. november 2017 ob 07:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Sloviti upravljalec premoženja Bill Gross meni, da je najboljše obdobje za delniške trge verjetno že mimo, saj centralne banke počasi zaostrujejo monetarno politiko.

"Mislim, da je konec dvoštevilčnih letnih rasti na delniških trgih, saj Fed zvišuje obrestne mere in znižuje svojo bilančno vsoto, prav tako Evropska centralna banka. To so dejstva, ki govorijo proti nadaljevanju bikovskih gibanj," meni Gross. Njegovo mnenje ni presenetljivo, saj je znan po opozorilih, naj se vlagatelji tako na delniških kot obvezniških trgih pripravijo na nižje donose. V zadnjih dneh je na borznih trgih sicer opaziti več nervoze, novih rekordov zadnji teden ni bilo. Dow Jones je v petih dnevih izgubil 0,3 odstotka. Nafta je v petek po petih zaporednih padcih poskočila za dva odstotka, saj so iz Savdske Arabije prišli namigi, da bo ta pomembna proizvajalka nafte 30. novembra na Opecovem sestanku naklonjena podaljšanju dogovora o znižanju proizvodnje.

Krkin dobiček že presegel lanskoletnega

Čeprav so številna podjetja objavila sveže četrtletne poslovne rezultate, osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP (792 točk) zadnji teden ni spremenil svoje vrednosti. Najprometnejša Krka je vredna 55 evrov. "Vlagatelje je lansko leto zaskrbelo izredno šibko drugo poletje in končni rezultat, torej dobiček malce pod 110 milijonov evrov, precej nižji od nivojev, na katerega so bili navajeni leta poprej. Letos pa je dinamika rezultatov povsem drugačna, in Krka je tudi v tretjem četrtletju postregla z dobrim rezultatov in je posledično že sedaj dobiček presegel lanskoletnega," je za MMC Krkine poslovne rezultate ocenil Sašo Stanovnik iz Alte.

Naslednje leto bo pri Krki dobička za 153 milijonov

"Velja predvsem omeniti, da je močno pospešila predvsem rast v zahodni Evropi, edino kar je pravzaprav manjkalo v prvi polovici leta. Obenem za letos napoveduje dobiček v višini 140 milijonov evrov, naslednje leto pa naj bi dobiček dosegel 153 milijonov evrov," je o poslovanju Krke še povedal Stanovnik in analiziral tudi rezultate Petrola, čigar delnica je vredna 345 evrov: "Skupina Petrol posluje skladno z našimi pričakovanji in lahko bi rekli precej ustaljeno. Volumen prodaje je zrasel za dobrih osem odstotkov, dopolnilnega asortimana pa so prodali za 5,6 odstotkov več kot v istem obdobju lani."

Dividende bodo še naprej zelo lepe

"Najbrž pomaga vse bolje makro okolje in sentiment. V devetih mesecih je Skupina Petrol tako ustvarila 61,6 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja osemodstotno rast glede na isto obdobje lani. To predstavlja tudi dobrih 82 odstotkov napovedanega dobička, s čimer je na dobri poti da doseže napovedanih 74,7 milijona evrov." Sašo Stanovnik še ugotavlja, da glede na objavljene dobičke lahko že vnaprej rečemo, da vlagatelje v slovenske delnice očitno čaka še eno z vidika dividend radodarno leto (razkritje: Sašo Stanovnik je lastnik delnic Petrola in Krke).

Dow Jones (ZDA) 23.358 točk Nasdaq (ZDA) 6.789 DAX30 (Frankfurt) 12.993 Nikkei (Tokio) 22.396 10-letne am. obvezn. donos: 2,35 % 10-letne slov. obv. donos: 0,81 EUR/USD 1,1803 EUR/CHF 1,166 bitcoin 7.800 USD nafta brent 62,76 USD zlato 1.295 USD euribor (6-mesečni) -0,275 %

.

Do bitcoinov prek aplikacije Cash

Vrednost bitcoina je v sredo poskočila za več kot deset odstotkov in se spet precej približala rekordu (7.879 dolarjev), ki je bil postavljen teden prej, pri čemer je kriptovaluta vmes doživela kar 30-odstoten popravek. Vzrok za močno rast zlastiv sredo (ta dan je bilo kar 56 odstotkov bitcoinov kupljenih z japonskim jenom, 25 odstotkov pa z dolarji), je bila novica, da platforma za mobilno plačevanje Square preizkuša, ali bi lahko njeni uporabniki prek aplikacije Cash trgovali z bitcoini. Novica ni pomagala bitcoinu, ampak tudi delnicam Squara, ki so se zavihtele pet odstotkov višje.



Bitcoin cash po petih minutah slave strmo navzdol

Da je bitcoin doživel kar 30-odstoten popravek, je posledica novice o odpovedi nadgradnje, imenovane Segwit2x. A ob koncu tedna so se spet pojavila ugibanja, da bi se lahko Segwit2x, ki bi prinesel novo cepitev bitcoina (in kovanec bitcoin2X), vendarle lahko zgodil, tako da je bitcoin "pospešil" vse do 8.000 dolarjev. Na drugi strani je občutno padla vrednost bitcoin casha, valute, ki je po odcepitvi od bitcoina nastala avgusta. Zaradi ugibanj, da bi lahko bitcoin cash celo prevzel primat bitcoinu (ta je za zdaj nedvomno kriptovaluta številka ena), je cena bitcoin casha prejšnjo nedeljo resda dosegla izjemnih 2.477 dolarjev, a nato v nekaj dneh zdrsnila na dobrih tisoč dolarjev.

Vsak večji popravek dober razlog za nakup

Sicer pa se je spet izkazalo, da je vsak zajeten padec bitcoina zgolj priložnost za dodaten nakup. Pri družbi Genesis Global Trading so ugotovili, da bitcoin po dramatičnih padcih vedno hitro okreva. V štirih letošnjih primerih, ko je bitcoin izgubil več kot 20 odstotkov, je v naslednjih dveh tednih v povprečju pridobil 28 odstotkov, v naslednjih štirih tednih pa kar 61,5 odstotka. Tudi tokrat je bila rast silovita: prejšnjo nedeljo je bitcoin padel na 5.620 dolarjev, v petek pa je bil že dobrih 40 odstotkov višje. Njegova tržna kapitalizacija je tako v šestih dneh porasla za več kot 40 milijard dolarjev.

Tomaž Okorn