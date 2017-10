Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Osrednji indeks tokijske borze Nikkei je od leta 2009 potrojil svojo vrednost in je trenutno najvišje v zadnjih 21 letih, še vedno pa je kar 45 odstotkov pod rekordom iz leta 1989. Foto: Reuters Netflix, ameriška storitev za pretočne videostoritve, se lahko pohvali z odličnimi poslovnimi rezultati zadnjega četrtleta. Prihodke je Netflix povečal za 30 odstotkov, na 2,99 milijarde dolarjev. Čisti dobiček je poskočil za dobrih 50 odstotkov, na 130 milijonov. Število uporabnikov Netflixa se je zvišalo za 5,3 milijona, na dobrih 109 milijonov. Delnice so se zavihtele nad 200 dolarjev in so letos pridobile več kot 60 odstotkov vrednosti. Foto: Reuters V Veliki Britaniji je presenetil podatek o triodstotni septembrski inflaciji, kar je največ po začetku leta 2012. Podatek zvišuje pritisk na Bank of England, da zviša obrestno mero. Foto: Reuters Dodaj v

Ko o bitcoinu govorijo frizerke in peki, je čas za umik

Japonska se je rešila prekletstva deflacije

18. oktober 2017 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Japonska po več kot izgubljenem desetletju spet dosega spodbudne gospodarske dosežke, kar se zrcali tudi na tokijskem delniškem trgu, ki je dosegel najvišjo raven po letu 1996.



Premier Šinzo Abe lahko mirno pričakuje nedeljske parlamentarne volitve, kjer se mu nasmiha zanesljiva zmaga. Po raketnih izzivanjih Severne Koreje toliko bolj, treba pa je priznati, da tudi spodbujevalna politika, imenovana Abenomika, vendarle daje rezultate. Gospodarstvo raste od konca leta 2012, v drugem letošnjem četrtletju je bila (v primerjavi z istim obdobjem lani) rast BDP-ja štiriodstotna, kar je precej bolje od rasti v ZDA in Evropi. Osrednji indeks tokijske borze Nikkei je od leta 2009 potrojil svojo vrednost in je trenutno najvišje v zadnjih 21 letih. A še vedno je Nikkei precej oddaljen od zgodovinskega vrha, kjer je bil decembra 1989 (takrat je bil vreden skoraj 39 tisoč točk), na vrhuncu japonskega nepremičninskega balona. Zlom je bil boleč, Japonska se je dolgo dušila v spirali deflacije in nikakršne gospodarske rasti.



Borze mirno "prebavile" vse kritične dogodke

Tudi v preostalih finančnih središčih sveta je še naprej veselo. Dow Jones je včeraj prvič opravil z mejo 23 tisoč točk, frankfurtski DAX30 se je prvič zavihtel nad 13 tisoč točk. "Optimizem se nadaljuje. Skoraj vsi dogodki, ki bi lahko negativno vplivali na trge, so šli mimo brez pretresov. Obstaja precejšnja verjetnost, da se bo trend rasti delniških trgov in dolarja nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih. Zadnje napovedi za newyorški S&P 500 za konec leta se gibljejo okoli 2.700 točk (trenutno: 2.560). Veliko pozornosti bo v prihodnjih tednih namenjenih davčni reformi v ZDA. Če se napovedi uresničijo in bo ta sprejeta, bo veliko sektorjev znova privlačnih za vlagatelje. Največji vpliv pa lahko pričakujemo v finančnem ter energetskem sektorju. Pozitivno kaže tudi tehnologiji in zdravstvu." meni Mihajlo Todurov (Vzajemci skupina).



Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 17. oktobra:



INTEREUROPA +4,26 % 2,398 EUR LUKA KOPER +1,11 % 31,85 TELEKOM +0,18 % 82,90 GORENJE +0,00 % 6,00 ZAV. TRIGLAV +0,00 % 28,80 PETROL -0,42 % 356,50 SAVA RE -0,42 % 16,40 KRKA -1,41 % 56,00

Balkanski trgi ugodno ovrednoteni

Evro, ki je bil prejšnji mesec vreden že več kot 1,20 dolarja, zadnje tedne nima več moči za nadaljnjo rast in je včeraj zdrsnil pod 1,175 dolarja. "Pri dolarju pričakujemo rast vsaj do 1,15 dolarja za evro. Lahko se tudi zgodi, da se bomo dotaknili meje 1,10," napoveduje Todurov. Ker so zlasti v ZDA delnice po številnih merilih precenjene (vrednotenja so tako visoka, kot so bila leta 1929 in 1999; v obeh letih je sledil občuten padec), nas je še zanimalo, kje najti dobre priložnosti? "Kot že v preteklih mesecih bi tudi zdaj izpostavil balkanske trge. Gre za ugodno vrednoteno regijo, korelacija katere je z razvitimi trgi nizka. Dodatno spodbudo lahko za te predstavlja tudi dogajanje okoli Agrokorja, saj se je število potencialnih prevzemnih tarč za tuja podjetja povečalo. A je treba počakati na končni razplet celotne zgodbe, da dobimo bolj jasno sliko."

Pri banki UBS kritični do kriptovalut

Kaj pa kriptovalute? Pri švicarski banki UBS ocenjujejo, da gre za špekulativni balon in da najverjetneje kriptovalute ne bodo nikoli izpodrinile klasičnih valut. "Menimo, da je strma rast kriptovalut špekulativni balon," so zapisali, saj večina te valute kupuje le v veri, da jih bo dražje prodala, ne pa zato, da bi posamezen kovanec uporabila za plačilo izdelkov ali storitev. So pa pri UBS prepričani, da tehnologija veriženja blokov (blockchain) ima prihodnost v številnih industrijah. Kaj meni Mihajlo Todurov o kriptovalutah? "Gre za relativno mladi trg in nihče nima informacije o tem, kako visoko lahko zraste, preden doživimo resen popravek. A je na mestu znani rek, da ko začnejo o naložbi govoriti frizerke in peki, je čas za umik, saj smo v balonu. Vprašanje je tudi, kje je tista kritična točka skupne kapitalizacije trga, pri kateri se bodo svetovne vlade odločile, da je dovolj ter bodo vse skupaj omejili."

Tomaž Okorn