Najvrednejše opravičilo v zgodovini Wall Streeta

Na Newyorški borzi vrednostnih papirjev (NYSE) zadnji teden ni bilo posebnih sprememb. Niti sestanek Feda niti objava svežih podatkov z ameriškega trga dela nista preveč vznemirili vlagateljev. Foto: Reuters Applove delnice so se letos podražile za skoraj 25 odstotkov. Maja so dobile zalet, ko je holding Warrena Buffetta Berkshire Hathaway kupil še dodatnih 75 milijonov Applovih delnic. V četrtek je tržna kapitalizacija Appla prvič presegla bilijon dolarjev. Foto: Reuters Tesline delnice so se po objavi četrtletnih rezultatov in prijaznih besedah prvega moža Elona Muska podražile za 16 odstotkov. Kar nekaj finančnih družb je zvišalo ciljno vrednost Teslinih delnic oziroma izdalo nakupno priporočilo. Foto: Reuters

5. avgust 2018 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ZDA je bilo julija odprtih manj delovnih mest od pričakovanj, kar pa verjetno ni posledica carinske vojne med ZDA in preostalim svetom, ampak pomanjkanja kvalificiranih delavcev.

Prvi petek v mesecu je v ZDA tradicionalno dan, ko ministrstvo za delo postreže s svežimi podatki o trgu dela. Največje gospodarstvo sveta je julija ustvarilo neto 157 tisoč delovnih mest, kar je manj od napovedi ekonomistov (190 tisoč), je bilo pa zato maja in junija ustvarjenih 59 tisoč več služb od prvih napovedi. Stopnja brezposelnosti se je s štirih znižala na 3,9 odstotka. Ker podjetja težko dobijo kvalificirano delovno silo, so šle plače navzgor - povprečna urna postavka je bila višja za 0,3 odstotka (na letni ravni za 2,7 odstotka). Že prejšnji mesec je Fed v poročilu zapisal, da je v številnih poklicih težko dobiti delavce, primanjkuje zlasti inženirjev, določenih proizvodnih delavcev, voznikov tovornjakov in tudi strokovnjakov na področju informacijske tehnologije. Tesen trg dela utegne spodbuditi inflacijo in Fed prisiliti v agresivno višanje obrestne mere, posledica tega bi bila lahko tudi recesija. Prav ta teden so se Zvezne rezerve spet sestale na redni seji, pričakovano pa obresti ostajajo nespremenjene.

Apple prebil magično mejo

Teden na newyorških borzah ni prinesel posebnih sprememb. Elitni Dow Jones se je v petih dneh povzpel le za enajst točk, vseeno pa so nekatere delnice blestele. Apple je postal prvo podjetje v ameriški borzni zgodovini, ki je "težko" tisoč milijard dolarjev. Mejnik je padel po objavi četrtletnih poslovnih rezultatov, ko je cena delnice presegla 207 dolarjev. Čeprav je Huawei (54,2 milijona prodanih telefonov) v tem obdobju Apple izpodrinil z 2. mesta največjih svetovnih proizvajalcev telefonov (za Samsungom, ki je v treh mesecih prodal 71,5 milijona naprav), pa je Apple z 41,3 milijona prodanimi iPhoni vseeno poskrbel za izjemen dobiček (v treh mesecih ga je bilo za 11,5 milijarde dolarjev), saj je povprečna cena prodanega iPhona s 694 porasla na 724 dolarjev. Kdor je pred desetletjem (avgusta 2008) v Applove delnice vložil tisoč dolarjev, je bila njegova naložba 2. avgusta vredna 9.222 dolarjev, pri čemer niso upoštevane dividende.

Musk od neotesanca do olikanca

Pretekli teden je veliko pozornosti vzbudil proizvajalec električnih avtomobilov Tesla. Ne toliko s številkami kot z besedami prvega moža podjetja. Elon Musk se je namreč večkrat opravičil za nesramno vedenje na videokonferenci na začetku maja, ki je sledila prejšnji objavi četrtletnih rezultatov. Takrat je na nekatera novinarska vprašanja odgovarjal zelo arogantno, kot da se ne bi zavedal, kako zelo je njegovo podjetje odvisno od analitikov na Wall Streetu. Delnice so tudi zato izgubile pet odstotkov, tokrat pa je bilo vse drugače. Musk se je opravičeval, ker ni bil vljuden, ob nekaterih spodbudnih četrtletnih postavkah v bilanci pa so delnice v četrtek pridobile kar 16 odstotkov. Ker se je tržna vrednost podjetja povzpela za okrog devet milijard dolarjev, je eden od analitikov zapisal, da je bilo Muskovo opravičilo verjetno najvrednejše opravičilo v zgodovini. Podjetje Tesla sicer še vedno posluje z izgubo (ta je bila manjša od napovedi), a bo do konca leta splezal iz rdečih številk. Do konca avgusta želi doseči cilj, da tedensko proizvede 6000 modelov 3.

Dow Jones (ZDA) 25.462 točk Nasdaq (ZDA) 7.812 DAX30 (Frankfurt) 12.615 Nikkei (Tokio) 22.525 10-letne am. obvezn. donos: 2,95 % 10-letne slov. obvezn. donos: 0,98 % EUR/USD 1,1565 EUR/CHF 1,1493 bitcoin 7.400 USD nafta brent 73,09 USD zlato 1.213 USD euribor (6-mesečni) -0,268 % . Nafta peti teden zapored navzdol

Vrednost ameriške lahke nafte WTI se je na tedenski ravni znižala že petič zapored, na 68,49 dolarja. Podobno velja za brent, ki je teden končal pri dobrih 73 dolarjih za 159-litrski sod. V četrtek je sicer nafta malce poskočila, potem ko je bil objavljen podatek, da so zaloge nafte v Oklahomi, kjer je največje skladišče na svetu, precej zdrsnile. Ruska proizvodnja se je julija zvišala za 150 tisoč sodov dnevno, na 11,21 milijona sodov, prav tako je bil izkupiček večji v Savdski Arabiji, ki načrpa približno 11 milijonov sodov dnevno. ZDA medtem ne uspejo "prepričati" Kitajske, naj ne kupuje iranske nafte. Sicer pa je carinska vojna med ZDA in Kitajsko precej preplašila hedge sklade, vsaj če imamo v mislih trgovanje z nafto. Njihove pozicije pri nafti so namreč trenutno na najnižji točki po letu 2016. Vlagatelji, ki stavijo na zlato, zadnji teden spet niso prišli na svoj račun. Še več, zlato je konec tedna pri 1.204 dolarjih za 31,1-gramsko unčo doseglo najnižjo vrednost po lanskem 15. marcu. Goldman Sachs pričakuje nadaljnje padce kriptovalut

Potem ko je bitcoin v enem mesecu pridobil 40 odstotkov in se učvrstil nad 8000 dolarji, je v zadnjih dneh spet na udaru prodajalcev. Vzrok je tudi v tem, da ameriški regulator (SEC) ne dopusti bitcoinovih ETF-skladov. Včeraj je cena najpomembnejše kriptovalute zdrsnila pod 7000 dolarjev, s čimer je bitcoin v sedmih dneh izgubil 14 odstotkov. Nobelovec Paul Krugman je v kolumni za New York Times zapisal, da je popoln kolaps kriptovalut povsem realen. Pesimistični so tudi pri banki Goldman Sachs, ki je sicer prva banka na Wall Streetu, ki načrtuje platformo za trgovanje z bitcoini: "Pričakujemo nadaljnje padce, saj kriptovalute ne izpolnjujejo nobenega od treh meril, ki so značilne za valute: niso merilec vrednosti, niso menjalno sredstvo in niso hranilec vrednosti". Podobno menijo pri banki UBS: cena bitcoina preveč niha, da bi lahko postala valuta. Podobno je pred časom dejal tudi izvršni direktor Goldman Sachsa. Lloyd Blankfein je junija povedal, da trenutno še nima v lasti nobenega bitcoina, ne bi pa izključil, da ga ne bo imel v prihodnosti.



Tomaž Okorn