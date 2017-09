Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Britanski funt je v zadnjih treh tednih v primerjavi z dolarjem porasel za skoraj štiri odstotke in dosegel enoletni vrh. Foto: Reuters Frankfurtski delniški indeks DAX30 (12.524 točk) se je v torek zvišal šesti dan zapored. Foto: Reuters Indeks SBITOP se je v torek znižal četrtič v zadnjih petih dneh in pristal najniže v zadnjem mesecu. Najbolj, za tri odstotke, so se pocenile Lukine delnice. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ni razloga za preplah, pravijo pri Goldman Sachsu

BoE: Glavobol zaradi visoke inflacije

13. september 2017 ob 06:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Pri Goldman Sachsu so pomirili svoje stranke, ki so vedno glasneje spraševale, ali bo delniški trg kmalu doživel večji popravek. Nobenega razloga za skrb ni, pravijo analitiki te banke.

14 mesecev je že minilo, odkar je širši newyorški delniški indeks S&P 500 doživel petodstotni popravek in kar 19 mesecev, odkar se je za 10 odstotkov odmaknil od vrha. Pri Goldman Sachsu so prepričani, da je kar nekaj dejavnikov, ki govorijo v prid nadaljevanju bikovskega trenda. Predvsem trenutno ni prisotne kakšne evforije, ki je pogosto zadnja stopnja pred obratom navzdol. Ameriški vzajemni skladi imajo 3,2 odstotka svojih sredstev v denarju, kar ne odstopa od zgodovinskega povprečja. Če bi bilo preveč optimizma, bi bila številka nižja, saj bi dali skladi "v ogenj" več svojega kapitala.



Spodbudni makroekonomski podatki

Drug pomemben dejavnik je ameriška gospodarska rast, ki jo spremljajo zelo ugodna gibanja na trgu dela in rast plač, tako da je zaupanje potrošnikov najvišje po letu 2001, posamezna gospodinjstva pa po nekaterih podatkih v najboljšem stanju po letu 1980. Podjetja napovedujejo rast dobička tako za letos kot za naslednje leto, istočasno pa številna še naprej odkupujejo lastne delnice, kar je očitno znamenje, da verjamejo v nadaljnjo rast delnic. Vse te dejavnike je treba upoštevati, ko se sprašujemo, ali se lahko bikovska borzna gibanja nadaljujejo tudi deveto leto zapored.

S&P že dolgo ne pozna izrazitega padca

V nasprotju z Goldman Sachsom je kar nekaj uglednih ustanov v zadnjem času opozorilo, da bi lahko letošnjo jesen na borzah videli večje pretrese. "S&P 500 je že dolgo zrel za popravek," menijo pri Deutsche Bank in se pri tem opirajo na pomenljiv podatek. S&P namreč že deset mesecev v enem dnevu ni izgubil tri odstotke vrednosti. Gre za najdaljši niz po drugi svetovni vojni. Pri Deutsche Bank tudi opozarjajo, da morajo ZDA še ta mesec doseči dogovor o zgornji dovoljeni meji javnega dolga, nevarnost pa predstavljajo tudi centralne banke, ki ne vodijo več tako ohlapne denarne politike.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 12. septembra:



CINKARNA +1,75 % 180,00 EUR SAVA RE +0,86 % 16,945 ZAV. TRIGLAV -0,05 % 27,485 TELEKOM -0,73 % 83,00 KRKA -0,76 % 56,18 PETROL -1,16 % 359,00 GORENJE -1,69 % 5,80 LUKA KOPER -2,94 % 30,09



BoE: Glavobol zaradi visoke inflacije

Potem ko je Evropska centralna banka prejšnji teden odločitev o tem, v kakšnem obsegu bo nadaljevala program odkupovanja obveznic, prestavila na oktober, se bo jutri sestala še britanska centralna banka (BoE), ki se utegne z dvigom obresti odzvati na nepričakovan skok inflacije. Prav včeraj je bil objavljen podatek, da je britanska inflacija poskočila na 2,9 odstotka (na letni ravni), kar je največ v zadnjih petih letih. Funt je posledično (v pričakovanju višje obrestne mere) občutno porasel, v primerjavi z dolarjem je pri 1,33 dolarja dosegel najvišjo vrednost po lanskem septembru.

DAX šesti dan zapored navzgor

September za zdaj ne upravičuje svojega "slovesa" kot mesec, ki je najslabši za lastnike delnic. Vlagatelji so v tem tednu optimistični, ker so razmere na Korejskem polotoku manj napete in ker naj bi orkan Irma povzročil manjšo škodo, kot so se nekateri bali. Dow Jones (21.524 točk) se je včeraj na manj kot 50 točk približal rekordni vrednosti, frankfurtski DAX30 pa se je povzpel že šestič zapored in se učvrstil nad 12.500 točkami. Volkswagnove delnice so se povzpele za dva odstotka. Podjetje je na avtomobilskem salonu v Frankfurtu razkrilo načrte pri proizvodnji električnih avtomobilov. Do leta 2025 želi koncern VW na trg poslati vsaj 80 novih modelov električnih avtomobilov oziroma hibridov.

Na voljo slabih 15 odstotkov Petrola

Na Ljubljanski borzi je v zadnjih dneh zanimivo dogajanje s Petrolom, saj se napovedujejo večje spremembe v lastniški strukturi. "Nova KBM je objavila prodajo nekaj več kot dvoodstotnega deleža v Petrolu, vrednega približno 16 milijonov evrov, neuradno pa naj bi se svoj nekaj manj kot 13-odstoten delež kmalu odločil prodati tudi drugi največji delničar, slovaško-češka skupina J&T. To bi pomenilo, da bi bilo na voljo slabih 15 odstotkov Petrola, pri čemer pa je treba vedeti, da je slovenska vlada Petrol opredelila kot pomembno naložbo in noben delničar ne sme preseči 25-odstotnega deleža v družbi," nam je povedal Anže Habjan iz Ilirike.

Tomaž Okorn