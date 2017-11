Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Indeks Dow Jones je po osmih zaporednih pozitivnih tednih (najdaljši niz po letu 2013) od ponedeljka do petka izgubil pol odstotka. Foto: Reuters Nadgradnje Segwit2x (ali krajše 2x), ki je bila napovedana za drugo polovico novembra, pri bitcoinu ne bo. Vrednost najpomembnejše kriptovalute se je od rekorda odmaknila že za skoraj 30 odstotkov, na drugi strani pa je bitcoinov "klon" bitcoin cash poskočil v nebo in se v nekaj dneh z dobrih 300 dolarjev zavihtel nad 2.000 dolarjev. Foto: Reuters Delnice Telekoma Slovenije (tečaj: 84,60 evra) so zadnji teden pridobile 2,55 odstotka. Telekom je s četrtkovim prejemom kupnine v celoti izstopil iz makedonske družbe One.vip, ki jo je pred tremi leti v Skopju ustanovil skupaj z avstrijskim operaterjem Telekom Austria. Za svoj 45-odstotni delež družbe je iztržil 120 milijonov evrov. Foto: BoBo Dodaj v

Odpoved nadgradnje 2X zamajala bitcoin

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

12. november 2017 ob 07:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znamenja, da bo ameriška davčna reforma uresničena pozneje od pričakovanj, so nekoliko ohladila vroče delniške trge, popravek (in to zelo hud) pa je po odpovedi nadgradnje 2X doživela tudi kriptovaluta bitcoin.

MSCI-jev delniški indeks, ki zasleduje gibanje delnic v 47 državah, je v sredo porasel deseti dan v nizu in letošnji plus odebelil na dvajset odstotkov, sledila pa sta dva rahlo negativna dneva. V New Yorku je Dow Jones v celotnem tednu izgubil pol odstotka in prekinil izjemen, kar osem tednov dolg niz (najdaljši po letu 2013), ko je bila njegova vrednost ob koncu tedna višja kot na začetku tedna. Večje izgube so bile v Evropi. Vseevropski indeks STOXX 600 je od ponedeljka do petka zdrsnil za 1,86 odstotka, kar pomeni največji tedenski padec v zadnjih treh mesecih. Vlagatelji se po dolgotrajni rasti sprašujejo, ali ni prišel čas za popravek, saj so predvsem v ZDA delnice, zgodovinsko gledano, drage. Z delnicami, ki so vključene v širši indeks S&P 500, se trguje po 18,1-kratniku pričakovanega dobička v naslednjem letu, kar je največ po letu 2004.

Brent na začetku tedna na dveletnem vrhu

Nafta je na začetku tedna dosegla najvišjo točko po poletju 2015. Za 159-litrski sod brenta je bilo treba plačati 64,65 dolarja. Čeprav je brent teden končal dolar nižje, je v petih dneh pridobil dva odstotka. Trgovci pričakujejo, da bo Opec na zasedanju konec novembra podaljšal dogovor o znižanju proizvodnje tudi marcu 2018. Cena zlata se je v petek spustila do 1.273 dolarjev, kar naj bi bila predvsem posledica dogajanja na ameriškem trgu obveznic. Donosnost dveletne vladne obveznice je namreč pri 1,658 odstotka dosegla najvišjo raven v zadnjih devetih letih! Organizacija World Gold Council je sporočila, da je povpraševanje po fizičnem zlatu v tretjem četrtletju v primerjavi z istim lanskim obdobjem nazadovalo za devet odstotkov, na 915 ton, kar je najmanj po letu 2009. Med ključnimi razlogi za to je manjši priliv denarja v tiste ETF-sklade, ki trgujejo z zlatom.

Dow Jones (ZDA) 23.422 točk Nasdaq (ZDA) 6.750 DAX30 (Frankfurt) 13.478 Nikkei (Tokio) 22.681 10-letne am. obvezn. donos: 2,40 % 10-letne slov. obv. donos: 0,87 EUR/USD 1,1663 EUR/CHF 1,1614 bitcoin 5.700 USD nafta brent 63,62 USD zlato 1.275 USD euribor (6-mesečni) -0,275 %

.

Presenetljivo: nadgradnje Segwit2x ne bo

Na trgu kriptovalut je bilo zadnji teden izredno pestro, saj je odjeknila nepričakovana novica, da pri bitcoinu nadgradnje, imenovane Segwit2x (ali krajše 2x), ki bi poskrbela za hitrejše transakcije (nastala bi nova veriga z večjo velikostjo bloka) in za novo cepitev bitcoina, ne bo. "Presenečenje, da so 2X kar odpovedali. Velika zmaga za "core razvijalce" in glasne uporabnike. Prihranjeno ogromno kaosa. Bo pa zagotovo sledil kakšen drugačen 'napad', če drugega ne, pa 'pumpanje' bitcoin casha," je za MMC komentiral poznavalec kriptovalut, ki ne želi biti imenovan. Ker so vlagatelji prej denar iz alt kovancev selili v bitcone (v upanju, da se bo tako kot avgusta zgodila cepitev in bi brezplačno dobili kovance B2X, ker se to zdaj ne bo zgodilo, se je denar spet preselil v alt kovance, predvsem pa v bitcoin cash, ki je bil oktobra še pod 350 dolarji, zdaj pa se je zavihtel na skoraj 2.500 dolarjev.

"Večina ne bo odnesla cele kože"

Vrednost bitcoina, ki je bila na začetku leta približno tisoč dolarjev, pred dnevi pa že skoraj 7.800 dolarjev, se je danes zjutraj spustila pod 5.700 dolarjev. Ugledni finančnik Paul Smith je v intervjuju za Delo povedal, da so kriptovalute kot konjske dirke: "Če so ti všeč in te prijetno vznemirjajo, tudi prav, a na njih nikar ne stavi več, kot lahko izgubiš. Slovence, ki vlagajo v kriptovalute, bi pozval, da so previdni in da vanje ne vložijo preveč denarja. Če želijo špekulirati, je to sicer v redu, a tudi pri špekulacijah moraš biti previden." Da skrajna previdnost na trgu kriptovalut nikoli ni odveč, je potrdil tudi Nejc Kodrič, soustanovitelj kriptomenjalnice Bitstamp in osmi najbogatejši Slovenec, ki je za Finance izjavil: "Bojim se, da večina vlagateljev ne bo odnesla cele kože."



Zaradi bitcoina velika poraba elektrike

V povezavi z bitcoinom je vedno bolj aktualno tudi vprašanje varovanja okolja, saj je poraba električne energije višja kot pri drugih digitalnih plačilih. Rudarjenje bitcoinov namreč zahteva veliko porabo energije, prav tako posamezne transakcije (tudi zato, ker je cena elektrike tam med najnižjimi, je na Kitajskem največ rudarjev). Pri spletnem portalu Digiconomist so izračunali, da če posamezna bitcoin transakcija porabi 215 kilovatnih ur električne energije in se dnevno zgodi okoli 300 tisoč transakcij, to pomeni, da se v enem letu samo zaradi bitcoinov porabi 24 teravatnih ur elektrike. Za primerjavo: toliko elektrike v vsem letu porabi Nigerija, ki ima 185 milijonov prebivalcev in predstavlja 0,12 odstotka svetovne porabe elektrike.

Tomaž Okorn