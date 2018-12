Poudarki Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih Newyorška indeksa S&P 500 (+4,8 %) in Nasdaq (+5,6 %) se lahko pohvalita z največjo tedensko rastjo v skoraj sedmih letih, potem ko je bil teden prej občutno negativen. Tako glede zaostrovanja denarne politike kot glede carinske vojne med ZDA in Kitajsko so vlagatelji postali manj črnogledi. Foto: Reuters Bitcoin, ki je bil lani decembra na nekaterih menjalnicah vreden že 20 tisoč dolarjev, je zdaj okrog 80 odstotkov nižje. Foto: Pixabay Cene nafte so se novembra sesule za več kot 20 odstotkov, saj trgovce skrbi vedno večja presežna ponudba. Opec bo v četrtek na zasedanju na Dunaju odločal o tem, za koliko bo znižal proizvodnjo v primerjavi z oktobrskim črpanjem. Ocene se gibljejo med 1,0 in 1,4 milijona sodov. Opec je sicer v petek namignil, da bo proizvodnjo oklestil za 1,3 milijona sodov dnevno. Ameriške zaloge surove nafte so medtem porasle že deseti teden zapored in so najvišje v zadnjem letu dni. Foto: Reuters Slabih novic iz nemške banke Deutsche bank kar noče biti konec. Preiskave zaradi suma pranja denarja so tečaj delnic zbile na rekordno nizko vrednost. Foto: Reuters Dodaj v

Pozitivna ocena je bitcoin za hip dvignila iz depresije

Nenadzorovani brexit bi lahko vodil v hudo recesijo

2. december 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

November je bil na delniških trgih nemiren, a z visoko rastjo v zadnjem tednu, malo katastrofo pa sta doživela naftni in kriptovalutni trg.

Vrednost bitcoina se je novembra stopila za okrog 2.400 dolarjev oziroma za 37 odstotkov. To je najhujši mesečni padec te kriptovalute po avgustu 2011, ko je šla cena z 8,0 na 4,8 dolarja (-40 odstotkov). Seveda je z bitcoinom navzdol zgrmela tudi vrednost vseh alt kovancev, tako da se je celotna tržna kapitalizacija kriptovalut prejšnji mesec znižala za 70 milijard dolarjev. Ether je padel za 43 odstotkov, XRP pa jo je z 18-odstotnim minusom še kar solidno odnesel. Ker so kriptovalute od rekordov oddaljene že 80 ali 90 odstotkov, se pojavljajo vprašanja, ali po poku balona sledi bridek konec. Jeff Sprecher, prvi mož borze ICE (ta ima v lasti tudi Newyorško borzo vrednostnih papirjev), to odločno zavrača in pravi, da bo bitcoin zagotovo preživel. Takoj po tem "zagotovilu" je cena bitcoina v sredo doživela 15-odstotno rast (do skoraj 4.400 dolarjev), a je šlo nato spet navzdol. Trenutno se z bitcoinom trguje tik nad 4.000 dolarji in s tem v območju 200-dnevnega drsečega povprečja.

Nafta je v novembru v nasprotju z vsemi napovedmi močno izgubljala vrednost in samo 27 dni je minilo, da je z 52-tedenskega vrha padla na 52-tedensko dno. To je dobra novica za voznike: gorivo bo v torek spet cenejše. Ameriška lahka nafta je v petek celo pogledala pod 50 dolarjev za 159-litrski sod, kar je bil odziv na novico, da so v ZDA zaloge surove nafte porasle že deseti teden zapored. Mesečna izguba pri nafti WTI (isto pa velja za brent) je tako več kot dvajsetodstotna, kar se ni zgodilo od leta 2008. Pozneje so si cene nafte sicer nekolike opomogle, saj naj bi Opec na zasedanju v četrtek proizvodnjo v primerjavi z oktobrom znižal za 1,3 milijona sodov dnevno. Do takrat bo še kar nekaj usklajevanj med največjim proizvajalci (zanimivo, Putin je izjavil da mu cena nafte pri 60 dolarjih ustreza), a nekaj je že jasno: Savdska Arabija se bo zavzela za čim večje znižanje proizvodnje, pa čeprav bi s tem razjezila Donalda Trumpa, ki je večkrat pozval Opec, naj poskrbi za znižanje cen nafte.

Dow Jones v enem tednu poskočil za 1.251 točk

Delniški trgi v ZDA so ob koncu novembra močno okrevali. Newyorški Dow Jones je napredoval kar za 1.251 točk oziroma za 5,2 odstotka, s tem pa je več kot nadoknadil vse izgube s tedna prej. Gre za največjo tedensko rast Dow Jonesa v zadnjih dveh letih, medtem ko sta indeksa S&P 500 (+4,8 %) in Nasdaq (+5,6 %) pridobila največ v skoraj sedmih letih. Vlagatelji so se razveselili komentarjev guvernerja Feda Jeroma Powella, ki vlivajo upanje, da centralna banka ne bo preostro zviševala obrestne mere, hkrati so tudi optimistično zrli proti srečanju med predsednikoma ZDA in Kitajske na vrhu G20 v Argentini. V Evropi je bilo čutiti precej manj navdušenja. Frankfurtski DAX30 je tako od ponedeljka do petka pridobil vsega pol odstotka. Spet so bile pod pritiskom delnice banke Deutsche Bank. Ker so organi pregona zaradi suma pranja denarja preiskovali pisarne zaposlenih v največji nemški poslovni banki, je cena delnice pri 7,99 evra dosegla novo rekordno nizko vrednost.

Nenadzorovani brexit bi lahko vodil v hudo recesijo

Skrbi tudi, kaj bo z Veliko Britanijo. Združeno kraljestvo želi EU zapustiti 29. marca. Britanski parlament bo o dogovoru o brexitu, ki ga je Unija sprejela prejšnji teden, glasoval 11. decembra. Če dogovora ne bo, bi lahko izbruhnila resna recesija, funt pa bi močno izgubljal, opozarja britanska centralna bank. Pri 'Bank of England' pravijo, da bi lahko nenadzorovani brexit povzročil kar osemodstotni padec gospodarske dejavnosti, cene stanovanj pa bi utegnile pasti za tretjino. Funt bi lahko izgubil četrtino vrednosti. Gre seveda za najslabši možni scenarij (pri banki niso povedali, kakšne so možnosti za takšen razplet), ki bi prinesel precej hujše razmere, ko jih je finančna kriza 2008. Vsekakor se strahovi pred prihodnostjo Velike Britanije zrcalijo tudi v londonskem Cityju. Osrednji delniški indeks FTSE100 (6.980 točk) je trenutno skoraj deset odstotkov pod vrednostjo z začetka leta.

Microsoft vreden več kot Apple

Minuli teden je bil na neki način tudi v znamenju "boja" med Applom in Microsoftom za primat na vrhu lestvice najvrednejših podjetij. Microsoft je sicer že na začetku tedna med trgovanjem prehitel Apple, vendar je ta na koncu dneva spet ubranil prvo mesto. Podobno je bilo vse do petka, ko pa je bil Microsoft tudi na koncu trgovanja vreden več kot Apple, ki je bil na vrhu lestvice od leta 2010. Microsoftove delnice so se namreč v petek podražile za 0,6 odstotka (na 110,89 dolarja), Applove pa so zdrsnile za pol odstotka (na 178,60 dolarja), s čimer je bila tržna vrednost Microsofta 851 milijard dolarjev, vrednost proizvajalca iPhonov pa 847 milijard. Applove delnice so se od rekorda v kratkem času odmaknile za 25 odstotkov, saj vlagatelji ne pričakujejo več tako visoke prodaje iPhonov. Po številnih kazalcih (vključno z letnimi prihodki in dobičkom) je Apple sicer še vedno največje ameriško podjetje.

Dolar naj bi naslednje leto izgubljal vrednost

Ker se leto 2018 počasi izteka, je vedno več napovedi, kaj finančne trge čaka naslednje leto. Hans Redeker, analitik banke Morgan Stanley, napoveduje, da bo ameriški dolar izgubljal. Ker Fed viša obrestne mere (višje obresti pa pritegnejo vlagatelje z vsega sveta, kar povečuje povpraševanje po valuti), je takšna napoved presenetljiva. Dolar naj bi po Redekerjevem mnenju izgubljal predvsem zato, ker bodo gospodarstva Evrope, Japonske in Kitajske manj vlagala na ameriške finančne trge, s tem pa se bo zmanjšalo povpraševanje po dolarjih. Za ZDA, ki ima tako proračunski kot zunanjetrgovinski primanjkljaj, bo to neugodno, saj država potrebuje kupce za izdane obveznice oziroma za financiranje dolga. Ameriški zelenec se je letos okrepil prav na račun visokih prilivov tujih vlagateljev, a to naj bi se naslednje leto spremenilo. Redeker ocenuje, da bo dolarski indeks, ki je trenutno pri 97, do zadnjega četrtletja 2019 zdrsnil na 85, do konca leta 202 pa na 81.

