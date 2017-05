Bovin bi za 25 tisočakov kupil Pekovo družbo Inde

Bodo upniki sprejeli ponudbo?

19. maj 2017 ob 14:24

Tržič - MMC RTV SLO/STA

Za 100-odstotni delež hčerinskega invalidskega podjetja PGP Inde je družba Bovin na dražbi ponudila 25 tisoč evrov, kar je veliko manj od likvidacijske vrednosti. Stečajna upraviteljica je zato k mnenju pozvala ločitvene upnike.

Stečajna upraviteljica Tadeja Tamše je k podaji soglasja tako pozvala Finančno upravo RS, Občino Trbovlje ter Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, ki morajo mnenje sporočili v 15 dneh od prejema poziva. Ugotovljena likvidacijska vrednost je 681 tisoč evrov kar je mnogo več od ponujenega, poziv upnikom pa ima datum 5. maj.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko, ker gre za invalidsko podjetje, v 30 dneh od prejema obvestila zahteva razveljavitev odločitve o spremembi lastništva, v kolikor bi to lahko škodljivo vplivalo na ohranjanje delovnih mest za invalide.

Po lanskem neuspešnem zbiranju ponudb z izhodiščno ceno 757 tisoč evrov, kar je bila ocenjena tržna vrednost, in prvo dražbo marca letos, na kateri se je izhodiščna cena nižala do 330 tisoč evrov, je na drugi dražbi 20. aprila družba Bovin, ki je po podatkih Ajpesa v lasti Božidarja Fišakova iz Srbije, na koncu ponudila "simboličnih" 25 tisoč evrov.

Družba nujno potrebuje 310 tisočakov vložka

Zapisnik dražbe kaže, da je direktorica PGP Inde Tatjana Gorenec pojasnila, da je treba v družbo vložiti vsaj 310 tisoč evrov. Za letos in prihodnje leto je treba zagotoviti sredstva za odpravnino 14-im ljudem, ki gredo v pokoj, družba mora ves material plačevati po avansu, ker ji dobavitelji ne dajejo več surovin za izdelavo, vsa orodja pa so v lasti kupcev izdelkov. Nadaljevanje poslovanja bo njenih besedah ogroženo, če v družbo ne bo prišel novi lastnik, ki bo pripravljen vložiti svež kapital. Bolje je družbo prodati za kakršen koli znesek, samo da novi lastnik začne vlagati v družbo, sicer ji grozi stečaj, je opozorila Gorenčeva.

Župan Občine Tržič Borut Sajovic, ki je predsednik upniškega odbora, je poudaril, da so najpomembnejša delovna mesta in da prodaji (poklicali so ga pri znesku 100 tisoč evrov) ne nasprotuje.

Poslovanje PGP Inde, ki izdeluje podplate, se je poslabšalo že pred stečajem Peka. Družba nima v lasti nepremičnin ali drugega vrednejšega premoženja, že pred stečajem Peka pa je lastnici plačevala najemnino, bistveno višjo od tržne, dala ji je tudi 300 tisoč evrov nezavarovanega posojila, ki je ostalo nepoplačano. Visoke stroške družbi povzroča tudi delovna sila, saj so nekateri zaposleni delo opravljali za matično družbo, po stečaju pa so postali presežna delovna sila, kar je za sabo potegnilo stroške za odpravnine, ki so, ker gre za starejše delavce, visoki.

Družba ima trenutno za okoli 628 tisoč evrov neporavnanih obveznosti, lani pa je ustvarila okoli 276 tisoč evrov izgube iz poslovanja, izhaja iz obrazložitve ob pozivu ločitvenim upnikom o podaji soglasja.

G. K.