Za Pekovo blagovno znamko, cenijo jo na 761 tisoč evrov, ni zanimanja

Manjša proizvodnja čevljev naj bi se nadaljevala

11. januar 2017 ob 18:28

Tržič - MMC RTV SLO/STA

Izteklo zbiranje ponudb za Pekovo blagovno znamko in nekatere prodajalne. Za blagovno znamko ni prišla nobena ponudba, za prodajalne pa je nekaj več interesa.

Po dvomesečnemu zbiranju ponudb za Pekovo blagovno znamko je stečajna upraviteljica Peka Tadeja Tamše povedala, da za blagovno znamko ni prejela nobene ponudbe. Znamka je bila naprodaj po tržni ceni 761.000 evrov, postopek prodaje pa se bo nadaljeval v skladu s stečajno zakonodajo.

Hkrati poteka prodaja Pekovih prodajaln, opreme in zalog. Za prodajalne se je pokazalo več interesa in Tamšetova predvideva, da jih bo večina prodanih že v prvi polovici tega leta. V nekaterih prodajalnah že delujejo najemniki, v najem pa je bil že pred časom oddan tudi manjši del prostorov obsežnega Pekovega kompleksa v Tržiču.

140 naročenih parov čevljev

Približno 100 kvadratnih metrov veliko delavnico je septembra lani najela oblikovalka čevljev Alja Viryent. Najprej je neuspešno iskala investitorja, nato pa se je odločila za zagon proizvodnje čevljev svoje blagovno znamke s pomočjo predprodaje.

Lani decembra je v predprodajo dala prve čevlje po ceni 250 evrov, in sicer klasičen moški čevelj in klasičen salonar, ter napovedala, da bodo vsakega izdelali le po 100 parov.

Že v prvih dneh predprodaje je njena ekipa prejela naročila za več kot sto parov čevljev, trenutno so na približno 140 prodanih parih. "Sedaj se trudimo še naprej, priti do zastavljene številke 200," je povedala Viryentova in poudarila, da so že presegli mejo za zagon proizvodnje.

Viryentova računa, da bodo z izdelavo naročenih čevljev začeli prihodnji teden in sprva zaposlili šest nekdanjih Pekovih delavcev. "To je začetek, potem pa bomo morali še naprej iskati možnosti za prodajo in investitorje," je dejala.

Njen poslovni načrt predvideva vzpostavitev manufakture čevljev višjega cenovnega razreda s proizvodnjo vsaj 12.000 parov letno in z desetimi zaposlenimi v proizvodnji ter prodajo po vsem svetu. Za uresničitev načrta bi potrebovala za okoli 1,3 milijona evrov kapitala.

