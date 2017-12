Poudarki Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 26 glasov Ocenite to novico! Bitcoin je z lahkoto presegel še 18 tisoč dolarjev, samo v decembru se je njegova vrednost zvišala za dobrih 90 odstotkov. Foto: Reuters Zaradi vedno glasnejših govoric o prevzemu so se Twitterjeve delnice ta teden podražile za dobrih šest odstotkov, letos pa so že za 40 odstotkov v plusu, čeprav ne manjka opozoril, da ima Twitter nizko rast uporabnikov in slabo dobičkonosnost. Foto: Reuters Dow Jones je v petek dosegel novo rekordno vrednost, potem ko so se vlagatelji razveselili obetov, da bo Trumpova davčna reforma še letos sprejeta. Foto: Reuters Dodaj v

Decembrska mrzlica na trgu kriptovalut

Bobinac: Nekatere kritike so nekorektne

17. december 2017 ob 07:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kako dolgočasni so kljub vsem rekordom postali ameriški delniški trgi, seveda v primerjavi z noro rastjo bitcoina, ki je samo decembra pridobil več kot 90 odstotkov!

Začetek trgovanja s terminskimi pogodbami na bitcoin prejšnjo nedeljo (pri čemer se od srede lahko bitcoin tudi "shorta", torej stavi na njegov padec) je na najpomembnejšo svetovno kriptovaluto vplival ugodno. Na borzi bitstamp je treba za bitcoin odšteti že več kot 19 tisoč dolarjev. Kriptomenjalnice ne dohajajo velikega navala novih strank, tako da postopek registracije lahko traja več tednov, tudi trgovanje je marsikje oteženo, se pa menjalnice zavedajo težav in napovedujejo nadgradnje.

Pripravljen je treba biti na najhujše

Britanski regulatorji trga so vlagatelje v bitcoine opozorili, da lahko vrednost vroče kriptovalute strmoglavi na nič dolarjev: "Če želite vlagati v bitcoin, bodite pripravljeni na izgubo celotnega vložka." Poudarjajo, da v ozadju ni nobene vlade ali centralne banke, ki bi lahko reševala vlagatelje, tveganje pa so primerjali z igralnico. Pri švicarski banki UBS menijo, da bi bil pok bitcoin balončka destruktiven na dolgi rok, če bo vedno več ljudi vlagalo denar v bitcoin.



Jure Pirc: Rast se ne bo ustavila kar čez noč

Vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, je, ali bo bitcoin, ki je samo v decembru poskočil za 80 odstotkov, nadaljeval rast (in tudi preostale kriptovalute). "Povpraševanje bo na trgu zelo veliko, v 2018 zelo zelo veliko in verjetno se rast ne bo ustavila kar čez noč. Je pa kar nekaj oseb, ki imajo iz zgodnjih let veliko bitnih kovancev in se v nekem trenutku lahko odločijo, da zapustijo ta ekosistem, kar bo povečalo ponudbo in cena lahko hitro zaniha navzdol. To lahko povzroči tudi paniko," je v intervjuju za MMC (objavljen bo jutri) povedal Jure Pirc iz Bitcoin društva Slovenija.

Dow Jones (ZDA) 24.329 točk Nasdaq (ZDA) 6.936 DAX30 (Frankfurt) 13.103 Nikkei (Tokio) 22.533 10-letne am. obvezn. donos: 2,36 % 10-letne slov. obv. donos: 0,73 EUR/USD 1,1754 EUR/CHF 1,1633 bitcoin 19.300 USD nafta brent 63,27 USD zlato 1.255 USD euribor (6-mesečni) -0,272 %

.

V pričakovanju sprejetja nove davčne zakonodaje

Wall Street je v petek dočakal nov rekord vodilnih indeksov. Dow Jones se je povzpel skoraj do 24.700 točk, saj vlagatelji verjamejo, da bo Trumpu še letos uspelo uzakoniti sveženj davčnih olajšav, ki bi med drugim davek na dobiček podjetij s 35 znižale na 21 odstotkov. Cena nafte je blizu več kot dveletnega vrha. Na ponudbeni strani igra pomembno vlogo razpoka na cevovodu v Severnem morju, kar zaradi dolgotrajnejšega popravila dnevno pomeni izpad skoraj pol milijona 159-litrskih sodov brenta.

Smeli načrti Petrola

Na Ljubljanski borzi je v zadnjem tednu med blue-čipi največ, pet odstotkov, pridobil Petrol, katerega cena se je povzpela do 350 evrov. Skupina Petrol v letu 2018 načrtuje za 4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, prilagojeni bruto dobiček pa naj bi se ustavil pri 440,5 milijona evrov. Indeks SBITOP (793 točk) se je predvsem po zaslugi Petrola na tedenski ravni povzpel za 1,66 odstotka.

Gorenjeve delnice pridobile štiri odstotke

Nekoliko so si opomogle Gorenjeve delnice, ki so od ponedeljka do petka pridobile dobre štiri odstotke (tečaj: 5,60 evra), a so še vedno nekaj odstotkov nižje kot na začetku leta. Predsednik Gorenjeve uprave Franjo Bobinac je v intervjuju za Dnevnik povedal, da ne bo dovolil hitrih zaslužkov raznih špekulantov na račun destabilizacije Gorenja, potem ko je bil zelo glasen tretji največji lastnik Gorenja Philip Alexander Sluiter, ki je bil med drugim šokiran nad četrtletnimi rezultati poslovanja Gorenja.

Bobinac: Nekatere kritike so nekorektne

"Nekatere kritike so upravičene in jih upoštevamo, nekaj pa je neutemeljenih, nekorektnih in neresničnih. V Gorenju jih vidimo kot del izjemno kratkoročne strategije špekulantov, ki želijo destabilizirati Gorenje, povzročiti znižanje vrednosti delnic, ga prevzeti, razkosati in nato prodati. Pri tem jih ne zanima usoda podjetja, njegovih zaposlenih, dobaviteljev in vseh družin, ki so vezane na Gorenje," je komentiral Bobinac.

Tomaž Okorn