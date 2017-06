Delodajalci nočejo zvišati regresa delavcem v gostinstvu in turizmu

Sindikat je zapustil pogajanja z delodajalci

20. junij 2017 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je zapustil pogajanja s predstavniki delodajalcev o višini regresa za letos, dvigu plač in o spremembah kolektivne pogodbe. Delodajalci so zavrnili zahtevo za zvišanje regresa za 70 evrov.

Sindikalisti so zahtevali zvišanje regresa za letni dopust z lanskih 930 evrov na 1000 evrov bruto ter zvišanje najnižjih osnovnih plač. Plače se namreč niso zvišale že pet let, je sporočila generalna sekretarka sindikata Karmen Leban.

Nizke plače, pogoji dela, delovni čas in šikaniranje delavcev so po njenih besedah temeljni vzroki za pomanjkanje nosilnih poklicev v gostinstvu: kuharjev, natakarjev, sobaric. "Sezona se še začela ni, pa presežne ure bežijo v nebo. Posmehovanje in popolnoma neprimeren odnos nekaterih članov pogajalske skupine delodajalcev je že na začetku pokazal na neuspeh pogajanj ter dejstvo, da so vsi argumenti zastonj obrazloženi," je poudarila. Delodajalska stran je na drugi strani ponujala 930 evrov regresa.

"Sindikalna stran je to poniževalno ponudbo zavrnila in zapustila pogajanja," je sporočila Lebnova in dodala, da se takšnih pogajanj ne bodo več udeležili. Če jih vodijo ljudje brez socialnega čuta, brez odgovornosti do lastnikov slovenskega turizma, brez današnjega znanja, z neprimernim odnosom do delavcev v gostinstvu in turizmu, z nepripravljenostjo na dialog in poštena pogajanja, nima smisla vztrajati, je zapisala.

Bolniška odsotnost zaradi izčrpanosti

Prepričana je, da delodajalci višjega regresa nočejo dati, da bi lastnikom ostalo več dobička, saj "prihodki od turizma letošnje leto letijo v nebo." Delavce so pozvali, naj v primeru dela prek 40 ur tedensko zaradi izčrpanosti zaprosijo za bolniški dopust, sindikat pa bo kril razliko za socialno ogrožene delavce.

Poleg tega bodo redno obveščali inšpektorat za delo o kršitvah delovnega časa, kazensko ovadil vse direktorje, ki kršijo zakon in kolektivno pogodbo, ter 1. julija z letaki začeli obveščati slovensko in tujo javnost o položaju slovenskih turističnih delavcev.

Tudi pogajanj o kolektivni pogodbi dejavnosti s takšnim načinom ne bodo izpeljali. "Kolektivne pogodbe, ki bi dodatno skrčila pravice zaposlenih, ne da bi uredila karkoli novega in boljšega za delavce, ne potrebujemo," pravi Lebnova.

Pismo gospodarskemu ministrstvu

Lebnova je tudi povedala, da so na ministra za gospodarski razvoj Zdravka Počivalška naslovili pismo. Upa, da bo minister "glede na to, da je država 45-odstotni lastnik slovenskega turizma, poklical odgovorne slovenskega turizma in jim povedal, da je treba glede na rast dobičkov in pomanjkanje kadra nekaj narediti - izpogajati novo ceno dela in nove pogoje dela". "Če minister tega ne bo storil, ne vem, s katerimi delavci bo gradil slovenski turizem," se sprašuje Lebnova.

