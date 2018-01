Deutsche Bank kljub novi izgubi zvišal bonusna izplačila

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potem ko je najpomembnejši delniški barometer na svetu, indeks Dow Jones, lani pridobil 25 odstotkov, se je njegova vrednost letos zvišala še za dodatnih sedem odstotkov, pa niti januarja še ni konec. V petek so se Intelove delnice po objavi poslovnih rezultatov podražile za deset odstotkov in presegle 50 dolarjev. Foto: Reuters Legendarni borzni špekulant George Soros je na Svetovnem gospodarskem forumu opozoril, da bitcoin ni valuta, ampak čista špekulacija, saj ne premore elementa stabilnosti. "Valute, ki v enem dnevu zaniha za 25 odstotkov, ne moremo uporabljati za izplačilo plače," je med drugim povedal Soros, ki je, tako kot že številni prej, silovit vzpon bitcoina v lanskem letu primerjal z manijo tulipanovih čebulic v 17. stoletju. Vrednost bitcoina je bila v soboto med 10.700 in 11.500 dolarjev. Foto: Pixabay Osrednji delniški indeks Ljubljanske boze SBI TOP je zadnji teden pridobil 0,57 odstotka, pri 837 točkah pa je dosegel najvišjo raven po oktobru 2014. Največ, za 4,5 odstotka, so se podražile Lukine delnice. Foto: BoBo VIDEO Kriptovalute: Od denarja... Dodaj v

28. januar 2018 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav je bila gospodarska rast v ZDA v zadnjem četrtletju pod pričakovanji, je Wall Street v petek krenil novemu rekordu naproti, medtem ko je dolar močno oslabel.

"Dobički so tisti, ki peljejo indekse novim rekordom naproti, poleg tega je zaradi ugodnejše davčne zakonodaje pričakovati višjo gospodarsko rast," so komentirali analitiki, potem ko je Dow Jones nov mejnik postavil pri 26.552 točkah, Nasdaq (v petek se je povzpel za odstotek) pa je skoraj dosegel 7.500 točk. Da je dolar spet oslabel (za evro je bilo treba v četrtek plačati že več kot 1,25 dolarja, v celotnem tednu pa je ameriška valuta doživela največji udarec po lanskem maju), je trg ocenil pozitivno, saj to ugodno vpliva na bilance multinacionalnih podjetij. Ameriška gospodarska rast je bila v zadnjem tromesečju leta 2017 nižja od pričakovanj: 2,6-odstotna. Ekonomisti so napovedovali triodstotno rast BDP-ja. Krivec za slabšo številko je predvsem uvoz, ki je občutno porasel.

Intelove delnice najvišje po oktobru 2000

V celotnem lanskem letu 2017 je bila rast prve svetovne gospodarske velesile 2,3-odstotna, kar je precej manj od Trumpovih obljub o štiriodstotni rasti. Vseeno ne gre zanikati, da gre ameriški ekonomijo dobro. Brezposelnost je le še 4,1-odstotna, dobički največjih 500 korporacij, ki so vključene v indeks S&P 500, naj bi se v zadnjem lanskem četrtletju zvišali za 13,2 odstotka (na začetku leta so pričakovali 12-odstotno rast dobičkov). Intelove delnice so v petek poskočile za deset odstotkov in pri 50 dolarjih dosegle najvišjo raven po oktobru 2000. Proizvajalec polprevodnikov je s preusmeritvijo v posel z višjimi maržami zadel v polno, dobiček na delnico se je v zadnjem lanskem četrtletju na letni ravni povzpel za 37 odstotkov, medtem ko je bilo četrtletnih prihodkov za 17,1 milijarde dolarjev, kar pomeni štiriodstotno rast.

Dow Jones (ZDA) 26.563 točk Nasdaq (ZDA) 7.486 DAX30 (Frankfurt) 13.340 Nikkei (Tokio) 23.631 10-letne am. obvezn. donos: 2,66 % 10-letne slov. obv. donos: 1,05 % EUR/USD 1,2426 EUR/CHF 1,16 bitcoin 11.500 USD nafta brent 70,78 USD zlato 1.350 USD euribor (6-mesečni) -0,278 %

Korekcija seveda bo, vprašanje le, kdaj

Bikovska gibanja se torej na finančnih trgih nadaljujejo. Silovit vzpon se je začel leta 2009, v zadnjem času pa sploh ni bilo kakšnega resnega padca. Newyorški trg petodstotnega popravka ni doživel že skoraj 17 mesecev. Med tistimi, ki so prepričani, da bodo razviti delniški trgi slej ko prej doživeli korenit popravek, je bil ta teden v ospredju prvi mož zavarovalnice Allianz Oliver Bate. "Dogajanje na delniških trgih postaja zelo nevarno. Vrednotenja so na vedno višja, kreditno tveganje se zdi, da je izginilo. Pripravljeni moramo biti na popravek. Ni vprašanje, ali bo popravek, ampak kdaj bo," je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu povedal Bate.

Prodajni signal, ki se je vedno izkazal za pravilnega

Da so delnice vsaj v New Yorku prenapihnjene, kaže tudi kazalnik, ki ga izračunavajo od leta 2002 in je od takrat vedno (in to kar enajstkrat) pravilno napovedal popravek navzdol. Gre za kazalnik bika in medveda (Bull & Bear), ki ga izračunava Bank of America. Potem ko se je v tednu do srede v delniške sklade po vsem svetu nateklo rekordnih 33,2 milijarde dolarjev (za primerjavo: lani v vsem letu 278 milijard), je kazalec Bull & Bear poskočil na vrednost 7,9, kar je največ po marcu 2013 in pomeni prodajni signal. V kratkem času, februarja ali marca, naj bi se zgodil padec indeksa S&P 500 pod 2.690 točk, kar je več kot pet odstotkov.

Pri Deutsche Bank spet višja bonusna izplačila

Največja nemška banka Deutsche Bank bo za lansko leto svojim zaposlenim izplačala višje bonuse, skupna vsota bo presegla milijardo evrov, in to kljub temu, da je imela banka lani tretje leto zapored izgubo, je v sobotni izdaji zapisal časnik Frankfurter Allgemeine. Vodilni se namreč bojijo, da bi še eno leto nizkih bonusnih izplačil povzročilo selitev zaposlenih (predvsem investicijskih bankirjev) h konkurenčnim bančnim ustanovam. Ameriške namreč ponujajo vedno višje bonuse. Ob tem je treba dodati, da so pri Deutsche Bank še leta 2015 izplačali za 2,4 milijarde evrov bonusov, lani pa le še okrog pol milijarde, potem ko je morala banka v ZDA plačati 7,2 milijarde dolarjev kazni zaradi nepravilnosti pri prodaji hipotekarnih obveznic leta 2008.

Cink najvišje v zadnjem desetletju

Nafta brent je pri 71,28 dolarja dosegla najvišjo točko po letu 2014, na tedenski ravni pa se je podražila za tri odstotke. To je predvsem posledica padca dolarja, ki je v primerjavi s košarico valut zdrsnil na triletno dno. Vedno višje cene pridno obujajo ameriško proizvodnjo iz skrilavcev. V zadnjem tednu je bilo odprtih še 12 vrtin, kar je največja rast po marcu. Cink, katerega vrednost se je lani zvišala za 29 odstotkov, je splezal na svež desetletni vrh (3.481 dolarjev za tono), na tedenski ravni se je podražil že sedmič zapored. Tudi zlato se vedno bolj sveti, za unčo (31,1 grama) je treba plačati že 1.350 dolarjev. V tednu do srede je v sklade, ki vlagajo v zlato, po vsem svetu priteklo za 1,5 milijarde dolarjev denarja, kar je največ v zadnjem letu.

Tomaž Okorn