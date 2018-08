Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letošnja letina bo občutno višja kot v preteklih dveh letih, ko je kmetijstvo močno prizadela pozeba. Foto: Goran Rovan Sorodne novice "Zelena mafija" jezi briške pridelovalce češenj Dodaj v

Dobra letina: potrošniki bodo letos lahko uživali jabolka domačega porekla

Po dveh slabih letinah, letošnja nadpovprečna

14. avgust 2018 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po dveh slabih letinah, ki sta bili posledica spomladanskih pozeb, bodo sadjarji letos imeli nadpovprečen pridelek.

"Letos je glede na napovedi pričakovati nadpovprečen pridelek, zato bodo slovenski potrošniki letos lahko uživali sadje slovenskega porekla," so povedali v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki je sicer del Gospodarske zbornice Slovenije.

Sadjarji v Sloveniji naj bi pridelali približno 65.000 ton jabolk, kar je nad petletnim povprečjem (od leta 2013 do 2017), ki je 43.000 ton, so pojasnili v zbornici.

Letošnja letina bo občutno višja kot v preteklih dveh letih, ko je kmetijstvo močno prizadela pozeba. Pozeba v letu 2016 je pridelek jabolk skrčila na 12.000 ton, lani pa se je letina še prepolovila, pobrali so jih 6.000 ton.

Bogate letine vse do leta 2015

Pred omenjenima pozebama je bila stopnja samooskrbe z jabolki po njihovih navedbah več kot 100-odstotna. Leta 2015 so slovenski sadjarji pridelali 71.000 ton jabolk.

Letošnja letina je od letine v 2015 nižja predvsem zaradi stresa, ki sta ga povzročili dve zaporedni spomladanski pozebi, in zaradi pomanjkanja razpoložljivih ogljikovih hidratov v času pred obiranjem, ko plodovi dobivajo končno velikost. Pomanjkanje ogljikovih hidratov je po pojasnilih zbornice posledica manjšega sončnega obsevanja in nižjih temperatur, ki so se pojavile v preteklih dveh tednih zaradi deževnega obdobja.

Letošnja letina pa bo višja od povprečja zadnjih petih let, od leta 2013 do 2017, ko je bilo jabolk 43.000 ton. Višja je tudi, če jo primerjamo s petletnim povprečjem pred dvema zaporednima pozebama, torej v obdobju od leta 2011 do 2015, ko je bilo jabolk 63.000 ton.

Sa. J.