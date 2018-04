Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na Wall Streetu spet prevladuje dobra volja, kar je tudi posledica spodbudnih četrtletnih rezultatov ameriških korporacij. Po koncu ponedeljkovega trgovanja v New Yorku je rezultate prvega letošnjega četrtletja objavil Netflix. Tako z dobičkom kot s prihodkom je zadovoljil analitike, kar 7,4 milijona novih naročnikov po vsem svetu pa je preseglo pričakovanja. Delnice so se v zunajborznem trgovanju podražile za pet odstotkov. Pozitivno sta presenetili tudi banki Bank of America in Goldman Sachs. Foto: Reuters Britanski funt je dosegel 1,4363 dolarja, kar je največ po Brexitu junija 2016. Letos je britanska valuta pridobila šest odstotkov, kar je največ od vseh valut držav G-10. Foto: Reuters Kriptovalute so v zadnjem tednu doživele silovito rast, ki je spominjala na lanski razcvet. Včeraj se je v ZDA iztekel rok, do katerega je bilo treba napovedati kapitalske dobičke, torej tudi zaslužke od prodaj kriptovalut. Nekateri menijo, da je bil to eden od razlogov za močno padce v prejšnjih tednih in da imajo zdaj kriptovalute spet odprto pot navzgor. Foto: Reuters Dodaj v

Dobri temelji za nove rekorde delniških indeksov

Kratkoročna gibanja so včasih precej neracionalna

18. april 2018 ob 07:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Na delniški trgih se je zmanjšal strah pred zaostrovanjem napetosti v Siriji, kar je prineslo podražitve delnic in pocenitev nafte. Pomagala je tudi lepa rast kitajskega BDP-ja.

Vlagatelji zračne napade na Sirijo vidijo kot enkraten dogodek, ki ne bi smel imeti večjega vpliva na finančne trge. Pozornost zato raje spet posvečajo spodbudnim četrtletnim poslovnim rezultatom in makroekonomskim dosežkom svetovnih velesil. V ZDA je po treh negativnih mesecih prodaja na drobno marca spet poskočila, in sicer za 0,6 odstotka (od marca 2017 pa za 4,5 odstotka). Kitajska gospodarska rast je v prvem letošnjem četrtletju dosegla 6,8 odstotka na letni ravni, kar je malce več od napovedi. Razočaral je le nemški konjunkturni indeks Zew. Njegova vrednost je zaradi geopolitičnih napetosti zdrsnila za dobrih 13 točk, na minus 8,2 točke, kar je najnižja vrednost po koncu leta 2012. Vseeno je delniški indeks DAX30 včeraj pridobil poldrugi odstotek in dan končal pri 12.585 točkah.

Razburljivo leto na delniških parketih

"Če je lansko leto pokazalo, da politika nima večjega vpliva na tečaje delnic, se je slika obrnila. Priča smo enemu izmed najbolj razburljivih začetkov leta. In kot kaže, so ZDA znova tiste, katerim sledijo tudi ostale svetovne borze. Tako vlagatelji po svetu spremljajo vsak komentar Donalda Trumpa in se temu primerno odzovejo. Svoje pa prispevajo tudi mediji - zadnji padci, ki so bili posledica posredovanja ZDA s koalicijo v Siriji, so namreč močno zamajali pomembnejše borze. A dogajanje ni bilo kaj preveč drugačno od dogajanja v preteklih letih, glavna razlika je bila samo pri poročanju. In tudi posledice, tako kot v preteklih letih, niso pustile trajnih brazgotin na tečajih," je aktualno dogajanje na finančni trgih strnil Mihajlo Todurov (Vzajemci skupina).

Vrednosti največjih kriptovalut in tedenska sprememba, 17. aprila ob 18.00:

BITCOIN +18,7 % 8.075 USD ETHEREUM +27,2 % 513 RIPPLE +37,5 % 0,67 BITCOIN CASH +20,7 % 778 LITECOIN +19,8 % 136 CARDANO +65,1 % 0,254

Dobri temelji za nove rekorde

Nadaljnji razplet bo odvisen tudi od dobičkov, ki so jih imele ameriške korporacije v prvem četrtletju. "Sezona objav poslovnih rezultatov se je začela izjemno. Če bomo priča podobnemu nadaljevanju, bi se lahko že v naslednjih tednih znova dotaknili tudi rekordnih vrednosti, saj so za tečaje bolj pomembni dobički podjetij ter gospodarski kazalci. Čez poletne mesece pa bomo zelo verjetno dogajanje spremljali na stranskem tiru, saj bodo odzivi trgov na kakršnokoli negativno presenečenje zaradi nižjega prometa verjetno dodatno potencirani." Banki Bank of America (več kot 30-odstotna rasti dobička) in Goldman Sachs (26-odstotna rast) sta navdušili vlagatelje. Dow Jones se je v ponedeljek povzpel za dobrih 200 točk, še več pa je pridobil včeraj. Nafta brent je nekoliko zdrsnila in je vredna 71,50 dolarja.



Kratkoročna gibanja včasih precej neracionalna

Britanski funt je pri 1,4363 dolarja dosegel najvišjo raven po Brexitu. Evro je od konca januarja "ujet" v precej ozkem pasu 1,22-1,25 dolarja, včeraj je bil večinoma vreden slabih 1,24 dolarja. Mihajlo Todurov: "Kar je letos znova presenetilo, je tečaj valutnega križa EUR/USD, ki je vplival tudi na donose slovenskih vlagateljev, ki varčujejo v vzajemnih skladih. Drži, da se dolgoročna slika nagiba v prid rasti tečaja evra, vendar je kratkoročna slika precej drugačna. Kot pravi moj sodelavec: če bi ob trenutnih predpostavkah na testu na ekonomski fakulteti izjavil, da bo dolar izgubljal vrednost, izpita ne bi nikoli naredil. Izjava potrjuje tezo, da čeprav trgi dolgoročno sledijo vsem modelom, so lahko kratkoročna gibanja precej iracionalna in jih je izjemno težko napovedati."

Tomaž Okorn