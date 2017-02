Dokumentacija za 2. tir odromala v Bruselj po evropski denar

S tem razpisom država računa na okoli 75 milijonov

6. februar 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija se bo danes prijavila na razpis evropskega mehanizma CEF za projekt drugi tir. Sredstva si obetamo iz lastne kohezijske ovojnice in ovojnice, v katero se stekajo neporabljena sredstva drugih držav.

Po besedah infrastrukturnega ministra Petra Gašperšiča si s prijavo na razpis v okviru lastne kohezijske ovojnice prizadevamo za 33,4 milijona evrov, okoli 35 milijonov evrov pa bi lahko pridobili iz ostankov sredstev drugih kohezijskih držav.

Kot je novinarjem pojasnil Gašperšič, se bomo danes na razpis prijavili s pripravljalnimi deli za drugi tir in z izdelavo same projektne dokumentacije za glavno traso drugega tira. Rok za prijavo na omenjen razpis se sicer izteče v torek.

Že zremo tudi k naslednjemu razpisu

Slovenija pri uresničitvi projekta drugi tir skupno računa na okoli 250 milijonov evropskih sredstev, zato se na ministrstvu pripravljajo tudi na naslednji razpis, ki naj bi bil objavljen že to sredo. Gre za razpis na področju mešanih mehanizmov, ki bo torej združeval tako sredstva Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) kot kohezijska sredstva za uresničitev hrbteničnih evropskih omrežij.

Rok za prijavo v okviru tega razpisa se bo predvidoma iztekel junija.

Načrt B, če ne bo evropskega denarja

Gašperšič je poudaril, da so evropska sredstva za zagotavljanje finančne vzdržnosti tega projekta zelo pomembna, v primeru neuspeha na katerem od razpisov pa je po njegovih besedah določen manevrski prostor še mogoč, med drugim na ministrstvu dopuščajo možnost spremembe v kapitalskih deležih, tudi s povečanjem zadolževanja. "Vsekakor pa smo optimistični, da bomo z zastavljenim delom na teh pričakovanih razpisih pridobili želeni obseg sredstev," je dodal.

Ministrstvo je sicer pred nekaj tedni objavilo razpis za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo pripravljalnih del drugega tira med Divačo in Koprom, ki se bo končal junija. Nato načrtujejo objavo razpisa za izvedbo gradbenih del, kar pomeni, da bi lahko dela jeseni stekla.

V vmesnem obdobju si bodo po besedah Gašperšiča prizadevali tudi za pripravo same projektne, izvedbene in razpisne dokumentacije za glavno traso projekta. Jeseni načrtujejo še razpis za izvedbo teh del. Tudi dela na glavni trasi bi tako lahko stekla še letos. Skupaj naj bi gradnja drugega tira sicer trajala dobrih šest let.

Finančna konstrukcija za drugi tir je sestavljena iz treh ključnih elementov – poleg kohezijskih sredstev še prek posojil Evropske investicijske banke (EIB) in kapitalskih vložkov Slovenije ter zalednih držav. Pisma podpore za omenjeni projekt so že podpisale Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska.

T. H.