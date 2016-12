Gradnjo drugega tira bodo nadzirali Jaklič, Čepeljnik, Logar in Remec

Petletni mandat NS-ja

23. december 2016 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nadzorni svet projektnega podjetja za drugi tir 2TDK je Slovenski državni holding imenoval Sama Logarja, Marka Jakliča, Mateja Čepeljnika in Črtomirja Remca. Predsednik NS-ja je Logar.

Predsednik nadzornega sveta Samo Logar je odvetnik in nekdanji direktor pravne službe pri Vzajemni. Marko Jaklič je redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti za področje poslovne ekonomije. Matej Čepeljnik je podsekretar na ministrstvu za finance, Črtomir Remec pa je direktor republiškega stanovanjskega sklada.

Vlada namerava vložiti 200 milijonov evrov

Država je podjetje 2TDK ustanovila konec marca, da bi izvedlo vse potrebne dejavnosti za izgradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper. Od junija ga začasno kot vršilec dolžnosti vodi Žarko Sajić, od pred kratkim pa v njem svetuje tudi nekdanji državni sekretar Metod Dragonja.

Vlada medtem pripravlja predlog zakona o 2TDK-ju, ki bo določal način gradnje in financiranje nove železniške proge. Na tej podlagi namerava podjetje tudi dokapitalizirati z 200 milijonov evrov, od katerih naj bi prvih 20 milijonov evrov prejelo že do 7. februarja 2017, ko se namerava Slovenija spet prijaviti na razpis za evropska sredstva v okviru mehanizma za povezovanje Evrope (Cef).

Sklep o tem povečanju kapitala je vlada sprejela v četrtek, sredstva pa bodo zadoščala za izvedbo pripravljalnih del, kot so prestavitve različnih vodov in ureditev dovoznih poti. Razpis zanje bo podjetje 2TDK objavilo predvidoma spomladi, dela pa naj bi stekla poleti 2017.

"Manj kot milijarda evrov"

Finančna konstrukcija za projekt drugega tira še ni potrjena, a je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič v četrtek povedal, da je vrednost projekta ocenjena na manj kot eno milijardo evrov. Objavo razpisa za začetek gradnje, ki naj bi trajala od šest do sedem let, pričakuje konec leta 2017.

SDH je tokrat sprejel tudi sklep o višini prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta, med drugim za udeležbo na sejah in opravljanje funkcije.

