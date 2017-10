Dušan Zorko zapušča mesto generalnega direktorja Pivovarne Laško Union

V družbi bo ostal kot član nadzornega sveta

9. oktober 2017 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dušan Zorko se bo z naslednjim letom poslovil z mesta generalnega direktorja Privovarne Laško Union, ki ga je zasedal dolgih 14 let. V družbi, ki jo je pripeljal v varno zavetje nizozemskega Heinekena, bo ostal kot član nadzornega sveta.

V Pivovarno Union je Dušan Zorko prišel leta 2004, leta 2009 pa je prevzel tudi vodenje Pivovarne Laško ter se uspešno spopadel z dolgom do bank, ki je ob koncu leta 2009 znašal več kot 450 milijonov evrov. Od leta 2009 je vodil ekipo, ki je do leta 2015 uspešno finančno prestrukturirala podjetje, bankam upnicam vrnila dolg in pripravila podjetje na prodajo, so še poudarili v družbi.

Leta 2015 je Zorko s skupnim procesom dokapitalizacije in prodaje pivovarni Laško in Union pripeljal v roke drugega največjega pivovarja na svetu, nizozemskega Heinekena. Sledili so še uspešni integracijski proces, poslovno prestrukturiranje in pravna združitev. Kot so navedli v družbi, je Pivovarna Laško Union danes v očeh Heinekena strateška pivovarna, zato se v Laškem poleg nosilne blagovne znamke Laško Zlatorog polni tudi pivo Heineken, v Ljubljani pa poleg piva Union ter brezalkoholnih programov Sola in Zala tudi jabolčnik Cider.

Med prioritetami družbe so še vedno družbena odgovornost, sponzorstva, skrb za okolje in trajnostni razvoj, obenem pa se pivovarna uvršča na lestvice najbolj železnih delodajalcev in uglednih družb v Sloveniji, so navedli in dodali, da so pred Pivovarno Laško Union zdaj novi izzivi na področju Balkana.

G. K.