DUTB: Poslovni partnerji Cimosa pripravljeni nadaljevati sodelovanje

Zagotovila kupcev za prihodnje posle so ključna za uspešno izvedbo načrta B

2. marec 2017 ob 16:04,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 16:38

Frankfurt - MMC RTV SLO/STA

V Nemčiji so se glede prihodnjega sodelovanja s Cimosom sešli predstavniki DUTB-ja, SDH-ja, uprave Cimosa in največjih poslovnih partnerjev koprske družbe.

"Danes je v izredno pozitivnem duhu potekal sestanek med predstavniki DUTB-ja, SDH-ja in Cimosovimi strankami. Med drugim so se pogovarjali o trenutnem položaju in alternativnih možnostih za nadaljnje delovanje Cimosa. Poslovni partnerji so potrdili, da so pripravljeni sodelovanje s Cimosom nadaljevati," so po sestanku v Frankfurtu sporočili iz Družbe za upravljanje terjatev bank.

Sestanek je bil sklican po odstopu italijanskega sklada Palladio Finanziaria od nakupa Cimosa in ob nejasnih načrtih glede prestrukturiranja podjetja.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v torek napovedal, da bo DUTB Cimos prestrukturiral po načelu zasebnega investitorja. Država naj bi pri tem v Cimos vstopila za omejeno obdobje od treh do petih let. Čeprav je Počivalšek zanikal poročanja o BMW-jevi in Oplovi odpovedi naročil, je tudi sam priznal, da bodo zagotovila kupcev za prihodnje posle ključna za uspešno izvedbo načrta B.

Alternativni načrt sledi tistemu, ki je bil že usklajen z Italijani

Glavni izvršni direktor DUTB-ja Imre Balogh je v torek povedal, da alternativni načrt sledi načelom načrta, ki so ga v pogajanjih predtem uskladili z italijanskim skladom. Ta je med drugim napovedoval, da bo po koncu transakcije podjetju zagotovil 20 milijonov evrov za naložbe v modernizacijo proizvodnje ter za konec finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

Cimosu, v njegovi skupini je bilo septembra lani zaposlenih več kot 4.000 ljudi, od tega v matični družbi v Kopru približno 1.600, naj bi se v prihodnjih sedmih letih sicer obetali posli v skupni vrednosti okoli 400 milijonov evrov, je še pred tedni zagotovil prvi mož koprske družbe Gerd Rosendahl. Zdajšnja negotovost zaradi odstopa italijanskega sklada Palladio Finanziaria od nakupa Cimosa pa bi vse te posle utegnila resno ogroziti.

T. H.