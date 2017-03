Bodo upniki sprožili plaz unovčenj v Cimosu?

1. marec 2017 ob 16:11

Po neuradnih informacijah naj bi avstrijska slaba banka Heta že unovčila za dva milijona evrov menic Cimosa. Andrej Šircelj opozarja, da se glede Cimosa odpira ogromno vprašanj.



Po poročanju spletnega portala finance.si je Heta včeraj unovčila za dva milijona evrov menic, s katerimi ima Cimos zavarovane svoje posojilne pogodbe. Na unovčenje naj bi čakalo še dva milijona evrov, banke imajo namreč dva dni časa, da izplača upnika.

Po izračunih portala ima Heta do Cimosa za več kot dva milijona evrov že zapadlih terjatev in okoli 30 milijonov evrov nezapadlih terjatev. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi Heta od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) zahtevala tudi, da jim izplača terjatve. V Heti komentarjev ne dajejo.

Šircelj dvomi, da bo EU dovolil novo pomoč Cimosu

V zvezi s Cimosom se je oglasil tudi poslanec SDS-a Andrej Šircelj. Meni, da v primeru Cimosa DUTB in Slovenski državni holding (SDH) nista odigrala svoje vloge. "Če, oziroma ko, bo prišlo do še kakšnih prodaj Cimosa, bo ta ugled omajan," je dejal v izjavi za medije.

Kritičen je bil tudi do načrta B, ki ga je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek predstavil v torek. Prepričan je, da odpira ogromno vprašanj, pri čemer je med drugim izpostavil vprašanje, kako se bo do poteze opredelila Evropska komisija. Šircelj dvomi, da bo komisija menila, da ne gre za nedovoljeno državno pomoč, saj je DUTB državno podjetje v stoodstotni državni lasti.

Poudaril je, da Cimos vsekakor potrebuje pomoč oziroma prestrukturiranje, pri čemer se je vprašal, v kolikšni meri so podjetje prestrukturirali doslej. Dodal je, da bo komisija DZ-ja za nadzor javnih financ v petek nadaljevala s sejo, na kateri obravnava problematiko Cimosa.

Združevanje dveh podjetij v težavah?

Spletni portal Siol.net je v torek navajal neuradne informacije, da naj bi se Cimos po načrtu B povezoval z Mariborsko livarno Maribor (MLM). To informacijo naj bi jim v zadnjih dneh potrdilo več virov. Predsednik uprave MLM-ja Darko Gorjup je v torek povedal, da je o tem izvedel iz medijev, s strani DUTB-ja in SDH-ja ali nadzornega sveta pa tovrstnih namigov oziroma usmeritev do zdaj ni bilo.



Finance.si so ob tem poročale, da naj bi bila Cimos in MLM združljiva le v manjšem delu Cimosovega poslovanja, ki v strukturi prihodkov pomeni zanemarljiv delež. Poleg tega je MLM v postopku prestrukturiranja, poraja pa se tudi vprašanje, ali bo DUTB še vedno moral odkupiti za sedem milijonov evrov terjatev hrvaškega DAB-a do Cimosa.

