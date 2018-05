Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Delniški indeks Dow Jones je včeraj po osmih dneh rasti prvič zdrsnil in zanihal do 250 točk nižje. Foto: Reuters Verjetno je le še vprašanje časa, kdaj bo cena nafte vrste brent presegla 80 dolarjev. Opec je v ponedeljek sporočil, da je konec večletne presežne ponudbe. Foto: Reuters Frankfurtski delniški indeks DAX30 je v torek za nekaj minut spet presegel mejo 13 tisoč točk, dan pa končal z rahlim minusom (12.970 točk). Sveže objavljeni indeks nemških konjunkturnih pričakovanj Zew je maja ostal na isti vrednosti kot aprila (minus 8,2 točke), ko je prvič po juliju 2016 zdrsnil v negativno območje. Zew je trenutno globoko pod dolgoletnim povprečjem (+23,4 točke), poleg strahov pred carinsko vojno pa na tako nizko vrednost vplivajo tudi močan evro in višja inflacijska pričakovanja. Foto: Reuters Dodaj v

Fedov uradnik meni, da kriptovalute še ne grozijo dolarju

Wall Street zaradi višjih donosov obveznic v rdečem

16. maj 2018 ob 06:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Močna rast donosnosti ameriške desetletne obveznice je ustavila osemdnevno rast Wall Streeta, zlato je padlo na letošnje dno, nafta pa je spet dosegla skoraj štiriletni vrh.

Torek je bil na finančnih trgih pester. Najprej je Kitajska poročala o nekaj slabših makroekonomskih podatkih, kar je že povzročilo rahel umik vlagateljev iz tveganih naložb. Še bolj je bilo to izrazito popoldne, ko je donos ameriške desetletne obveznice zaradi objave o dobri ameriški aprilski prodaji na drobno skoraj dosegel 3,10 odstotka, kar je največ po juliju 2011. Indeks Dow Jones je zanihal 250 točk oziroma odstotek nižje in se spustil do 24.629 točk. Vlagatelji so se zbali, da bo Fed (na naslednjem sestanku junija bo skoraj gotovo spet zvišal obresti) prisiljen z vse ostrejšo monetarno politiko obvladovati morebitno inflacijo. To je vplivalo tudi na precejšen padec cen zlata, ki so pri 1.288 dolarjih za 31,1-gramsko unčo zdrsnile na najnižjo letošnjo točko.

Trump malce bolj prizanesljiv do Kitajcev

V ponedeljek je sicer Wall Street dosegel najvišjo vrednost v zadnjih dveh mesecih, elitni Dow Jones pa se je zvišal že osmi dan zapored. Donald Trump je namreč napovedal, da bodo ZDA odpravile prepoved prodaje polprevodnikov kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu ZTE, ki je moral zaradi ameriških sankcij ustaviti proizvodnjo. V zameno bo Kitajska odstopila od dodatne obdavčitve nekaterih ameriških kmetijskih pridelkov na kitajskem tržišču.

Nafta najvišje po letu 2014

Cene nafte brent so dosegle novo najvišjo točko po novembru 2014, saj je bilo treba za 159-litrski sod včeraj plačati že 79,47 dolarja. Konec iranskega jedrskega sporazuma in preostale geopolitične napetosti vlivajo strah, da se bo krivulja ponudbe pomaknila v levo, kar pomeni višjo ceno. Opec je v ponedeljek sporočil, da je presežna ponudba, ki je trg nafte hromila zadnja leta, bolj kot ne že preteklost, kar je posledica večjega povpraševanja po nafti in seveda Opecove omejitve proizvodnje.

Vrednosti največjih kriptovalut in tedenska sprememba, 15. maja ob 21.00:

BITCOIN -7,42 % 8.525 USD ETHEREUM -4,05 % 714 RIPPLE -12,7 % 0,71 BITCOIN CASH -14,1 % 1.366 LITECOIN -12,03 % 140 CARDANO -19,51 % 0,26

.

Evru ne kaže dobro

Evro je na začetku tedna krenil proti meji 1,20 dolarja, a nato spet oslabel in zdrsnil do 1,182 dolarja. "Evro se je podražil, ko je predsednik francoske centralne banke Francois Villeroy de Galhau signaliziral, da se zavzema za končanje odkupov obveznic že konec tega leta. Očitno so si mnenja znotraj ECB-ja dokaj nasprotujoča, saj je uradno mnenje ECB-ja drugačno. Analitiki še vedno menijo, da bo treba počakati na višjo inflacijo, preden bo ECB končal odkupe, zato bo evro v naslednjih mesecih še slabel," nam je povedal Jernej Kastelic, vodja skupine za trgovanje s finančnimi instrumenti pri NLB-ju.

Bitcoin po konferenci Consensus spet navzgor?

v New Yorku se danes končuje tridnevna konferenca Consensus, na kateri razpravljajo o tehnologiji veriženja blokov. Zbralo naj bi se dobrih 8.000 udeležencev, ki so za vstopnico plačali 2.000 dolarjev. Nekateri pričakujejo, da bo podobno kot v prejšnjih treh letih tudi tokrat po konferenci Consensus sledila visoka rast bitcoina. Najpomembnejša kriptovaluta je decembra skoraj dosegla 20 tisoč dolarjev, nato pa padla vse do 6.600 dolarjev. Sledil je lep odboj in 5. maja bi bitcoin kmalu prebil mejo 10 tisoč dolarjev. Trenutno je bitcoin pri okrog 8.500 dolarjih.

Fed še ne razmišlja o uvedbi svoje kriptovalute

Na konferenci Consensus je bil med uglednimi gosti zlasti opazen James Bullard, predsednik Fedove podružnice v St. Louisu. Povedal je, da največjo oviro pri vsesplošnem sprejetju kriptovalut predstavlja njihova velika nestabilnost. Veliko nihanje tečaja sicer privablja špekulante, odvrača pa potrošnike in podjetja, pravi Bullard, ki ne vidi resne možnosti, da bi Fed kmalu predstavil svojo digitalno valuto, kot namigujejo nekateri. Prepričan je, da kriptovalute še ne grozijo dolarju, je pa njegova navzočnost na konferenci dokaz, da centralna banka spremlja, kaj se dogaja.

V torek plačajte pico z - bitcoini!

Privrženci kriptovalut se medtem že pripravljajo na dan pice. Gre za spomin na 22. maj 2010, ko si je programer Laszlo Hanyecz privoščil dve pici za 10 tisoč bitcoinov. Danes bi rekli, da gre za daleč najdražjo pico, ki jo je bil pripravljen plačati človek, a takrat še zdaleč ni šlo za razsipnost, saj je bilo 10 tisoč bitcoinov vrednih le 25 dolarjev. Hanyecz je poskrbel za verjetno prvo transakcijo zamenjave bitcoinov za dobrino. Dandanes bitcoine sprejemajo že številni trgovci, tudi na slovenskem nepremičninskem trgu lahko v nekaterih primerih nakup nove hiše financirate že z bitcoini.

Tomaž Okorn