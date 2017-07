Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Takole si je Donald Trump nadel teksaški kavbojski klobuk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Trump razstavil in preizkusil ameriške izdelke

Sporočilo na razstavi: Svet ne bo izkoriščal ZDA

18. julij 2017 ob 12:19

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši priredil razstavo predmetov, ki so jih izdelali v ZDA. Razstavljen je bil po en izdelek iz vsake ameriške zvezne države.

Na razstavi, ki se je imenovala Made in America, je svetu sporočil, da ne bo več izkoriščanja ZDA, ameriških delavcev in da nihče ne bo kradel ameriškega premoženja. Poudaril je še, da bo odpravil primanjkljaj v trgovini z Mehiko s prenovljenim sporazumom o trgovini v Severni Ameriki.

"Želimo zgraditi, ustvarjati in izdelati čim več izdelkov v naši državi z uporabo ameriške delovne sile, ameriškega blaga in ameriške zemlje. Ko kupujemo izdelke v ZDA, dobiček in prihodki ostanejo tu. Službe ostanejo tu," je dejal.

Predmete je predsednik tudi preizkusil. Tako si je na glavo nadel kavbojski klobuk, ki so ga izdelali v Teksasu, zamahnil je s palico za bejzbol iz Louisiane, prav tako se je usedel za volan gasilskega tovornjaka, ki so ga izdelali v Wisconsinu, in občudoval delovne stroje iz Illinoisa.

Na kritike, da njegova podjetja še vedno proizvajajo izdelke v tujini, na primer na Kitajskem, se ameriški predsednik ne ozira. Podobno velja tudi za blagovne znamke njegove hčere Ivanke Trump.

T. J.