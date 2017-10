Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Maslo se je vrnilo na jedilnik marsikoga. Foto: BoBo Pravega croissanta si brez obilice masla v njem ni mogoče predstavljati. Foto: EPA Dodaj v

Francozi v šoku: zaradi pomanjkanja masla ogrožena peka rogljičkov

V letu dni se je cena masla povečala za 60 odstotkov

24. oktober 2017 ob 22:32

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francija se spopada s pomanjkanjem masla: v številnih trgovinah so police z maslom okrnjene ali celo prazne, na drugi strani pa se dvigajo cene rogljičkov in drugih sladkih dobrot.

Pomanjkanje masla je posledica manjše proizvodnje v mlečni industriji na eni strani in večjega povpraševanja po njem na drugi. Potem ko je bilo maslo dolga leta označeno kot nezdravo, se je v zadnjih letih odnos do njega spremenil in po njem posega vse več potrošnikov, ne le Evropi, temveč tudi na Kitajskem in Bližnjem vzhodu.

Zaradi naraščanja cen in znižanja dnevnih zalog mleka, razmere so najbolj zaskrbljujoče v Bretanji in Normandiji, se je okrepil pritisk na proizvajalce v prehranski industriji, številni so zaradi pomanjkanja masla primorani v krnitev svojih storitev oz. proizvodnje. Tako se peki znamenitih rogljičkov, v katerih maslo predstavlja približno četrtino stroškov vseh sestavin, soočajo z izjemno visokimi cenami masla: v letu dni se je maslo podvojilo na rekordno ceno in tako je bilo potrebno za kilogram masla avgusta odšteti že 6,70 evra.

Samir Kichou iz ene od številnih pariških pekarn, zaradi tega zaenkrat še ni podražil cene svojih pekovskih dobrot, a se to utegne kaj hitro spremeniti. "Ker se bližajo prazniki, bomo prisiljeni v dvig cen. Še posebej znameniti kraljevi kolač (Galette des Rois) potrebuje res veliko masla," je dejal.

Evropski proizvajalci mleka in mlečnih izdelkov že dalj časa opozarjajo na pomanjkanje mleka, dansko podjetje Arla Foods je tako že avgusta posvarila, da se utegnejo konec leta soočiti s pomanjkanjem.

Dvig cen masla kmetom ni prinesel ničesar

Kmetje, ki proizvajajo mleko, se pritožujejo, da se podražitev masla v njihovih žepih nič ne pozna. "Težava je, da na francoskem trgu ni bil poslan pravi signal kmetom, kajti cene se niso prilagodile v razmerju s padcem zalog," je dejal Dominique Charge, predsednik francoske zveze mlečnih proizvajalcev.

Napetosti zaradi zalog masla utegnejo prekrižati načrte francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je med predsedniško kampanjo obljubil, da bo spremenil prakso v prehranski verigi v smeri izboljšanja položaja kmetov. Francoski minister za kmetijstvo Stephane Travert je v parlamentu danes dejal, da se morajo proizvajalci in trgovci dogovoriti glede uskladitve cen in tako zagotoviti nemoteno dobavo.

Kot poroča Reuters, naj bi se razmere na trgu mleka sicer počasi spreminjale: cene masla naj bi počasi padle, količina mleka pa naj bi se v drugi polovici letošnjega leta okrepila. Toda posledice zdajšnjih razmer bi se utegnile poznati tudi še v času praznikov, ko je poraba mleka in mlečnih izdelkov močno povečana.

K. T.