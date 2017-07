Fraport bo širil zmogljivosti za nizkocenovne prevoznike

Pristan bo po načrtih začel delovati leta 2020

7. julij 2017 ob 10:15

Frankfurt - MMC RTV SLO/Reuters

Nemški Fraport, lastnik brniškega letališča, bo v Frankfurtu vložil med 150 in 200 milijonov evrov v širjenje zmogljivosti, namenjene nizkocenovnim letalskim prevoznikom.

Zaradi upadanja prihodkov, ki prihajajo od tradicionalnih strank, kot je denimo Lufthansa, so se v upravljavcu frankfurtskega letališča odločili zgraditi nov pristan za nizkocenovne prevoznike, ki bodo leteli iz Frankfurta. Čeprav bo pristan del novega terminala, pa bo začel delovati že tri leta pred odprtjem terminala, in sicer v letu 2020.



Med novo pridobljenimi strankami Fraporta sta že irski Ryanair in madžarski WizzAir, v Fraportu letos računajo na približno 64 milijonov potnikov na frankfurtskem letališču, kar je približno petodstotna rast glede na leto 2016.

