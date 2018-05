Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Infrastruktura v Lendavi. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija Dodaj v

Geoenergo: V Petišovcih nenevaren postopek hidravličnega lomljenja

Predvideva se poraba največ 1800 kubičnih metrov vode na vrtino

21. maj 2018 ob 13:24

Lendava /Ljubljana - MMC RTV SLO

Družba Geoenergo, ki je zaprosila za dovoljenje za hidravlično lomljenje plinskih vrtin v Petišovcih, je pojasnila, da želi zagotoviti nenevaren postopek, ki je opisan v vlogi, oddani na Agencijo RS za okolje. Vrtini se ne bosta hidravlično obdelovali sočasno, temveč druga za drugo, poseg pa ne bo vplival na vodno stanje na območju, so navedli.

"Čas trajanja hidravličnega lomljenja bo za posamezno vrtino okvirno približno od dve do pet ur na fazo lomljenja, skupno do največ 25 ur na posamezno vrtino. Izvedba vseh pripravljalnih del v povezavi z lomljenjem bo trajala približno en do dva tedna," so zapisali.

Povratno tekočino iz lomljenja bodo ujeli v mobilno cisterno in evantualno uporabili še za lomljenje druge vrtine, oz. po uporabi oddali osebam s pooblastilom za ravnanje z odpadki. Postopek se bo lahko začel šele po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja in po tem, ko se bo skupaj z rudarskim izvajalcem pregledala oprema in ugotovilo, da je vsa oprema ustrezno testirana in pregledana.

Predvideva se poraba največ 1800 kubičnih metrov vode na vrtino v celotnem postopku lomljenja. Ker bo šlo za relativno majhno količino porabljene vode za hidravlično lomljenje, poseg ne bo vplival na vodno stanje na območju.

Predviden postopek bo v enakem obsegu kot leta 2011, zato poudarjajo, da ne držijo navedbe, da naj bi postopek hidravlične stimulacije tokrat izvedli v nekoliko večjem obsegu kot pred leti.

"Treba je tudi poudariti, da se postopek hidravličnega lomljenja med proizvodnjo iz vrtine ne izvaja in da gre za postopek "enkratnega značaja", ki se v istih plinonosnih slojih praviloma ne ponavlja," so še dodali.

A. K. K.