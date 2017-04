Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Glavina je tokrat prvič stopila pred kamere. Foto: Mediaspeed

Glavina: Postopno prodajo NLB-ja je predlagalo vodstvo SDH-ja, ne politika

Intervju z Lidio Glavina

19. april 2017 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V prvem nastopu za TV Slovenija je predsednica Slovenskega državnega holdinga Lidia Glavina pojasnila načrte s prodajo NLB-ja in Cimosa in to, kakšna so pričakovanja glede drugega tira.



Glavina je razkrila načrte glede upravljanja 11,6 milijarde evrov vrednega državnega premoženja. Prepričana je, da bi s postopno prodajo NLB-ja država zaslužila več, in poudarja, da to ni bila politična odločitev. O tem, koliko bi za banko država lahko iztržila, ne želi ugibati. To bodo povedali vlagatelji.

O državnem projektu drugi tir Glavina pravi, da je to za Luko Koper izjemna priložnost in ne sme zmanjšati njene konkurenčnosti. O imenovanju novih nadzornikov Telekoma pa Glavina ostaja skrivnostna.



Več pa v prispevku Vesne Zadravec v Dnevniku Televizije Slovenije ob 19. uri in v Odmevih ob 22. uri. Celoten intervju bo objavljen na TV Slovenija 3 ob 23.10.

VIDEO Nova direktorica SDH-ja Glavina razkrila načrte

