Gradnja novega potniškega centra v Ljubljani bi se lahko začela že prihodnje leto

Pogajanja z novim zasebnim vlagateljem naj bi bila tik pred koncem

9. avgust 2017 ob 08:37,

zadnji poseg: 9. avgust 2017 ob 09:38

Ljubljana - Radio Slovenija, MMC RTV SLO

Slovenske železnice so tik pred podpisom pogodbe z novim potencialnim vlagateljem v ljubljanski potniški center, romunsko-južnoafriškim skladom Prime Capital.

Jeseni bo minilo desetletje od podpisa pogodbe o gradnji ljubljanskega potniškega centra med Slovenskimi železnicami in madžarsko kanadskim podjetjem TriGranit, ki je pozsneje iz tega posla izstopil. Zdaj pa se končujejo pogajanja z novim potencialnim vlagateljem, romunsko-južnoafriškim skladom Prime Capital in pogodba o gradnji Emonike naj bi bila tik pred podpisom. Treba bi bilo uskladiti le še pravne podrobnosti. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes ob tem opozarja, da je malo pravnih praks na področju poravnav glede pogodb, ki so nastale v okviru javnih razpisov. Je zelo zahtevno, vendar rešljivo," je povedal Mes.

Posredno je še vedno navzoč TriGranit, ki se je medtem preimenoval v Granit Polus in ima z novim potencialnim vlagateljem sklenjeno opcijsko pogodbo. Tu sta tudi Mestna občina Ljubljana, ki ji pripada komunalni prispevek in ki bo odločala tudi o spremembi prostorskega načrta, in država, ki jo čakajo železniški projekti, kot je na primer tivolski lok. Sicer pa se vsebina projekta potniškega centra ne razlikuje veliko od načrta izpred desetih let.

"Velika stolpnica in trgovski center ostajata. Zasebni lastnik ne bo gradil le hotela na križišču Vilharjeve s Slovensko cesto, kar je bilo sprva predvideno," je pojasnil Mes.

Po napovedih naših virov bo pogodba o gradnji potniškega centra podpisana v mesecu dni, graditi pa naj bi začeli na začetku prihodnjega leta. Sodeč po moči vlagatelja, lahko sklepamo, da si bo s tem skušal odpreti vrata še za druge projekte v nepremičninsko vse bolj razgreti Ljubljani.

Marjan Vešligaj, Radio Slovenija