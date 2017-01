Projekt Emonika bi letos lahko nadaljevali Južnoafričani

Za pol milijarde tujih naložb v Ljubljani

25. januar 2017 ob 17:21,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski župan Zoran Janković je med projekti, ki naj bi se začeli izvajati v letošnjem letu, omenil projekt Emonika, v katerega je že vstopil južnoafriški vlagatelj.



Vlagatelj iz Južne Afrike je po besedah Jankovića projekt Emonika kupil od Trigranita, predstavniki sklada pa so se skupaj s predstavniki Slovenskih železnic že oglasili v mestni hiši. Za koga gre, ni želel razkriti, vendar ne gre za Greenbay Properties, ki je v Ljubljani med drugim kupil zemljišče, kjer je stal Kolizej in kjer nameravajo graditi luksuzna stanovanja. Časopis Finance je sicer poleti poročal, da sta neuradno v igri za Emoniko južnoafriška sklada NEPI in Prime Capital.

Na Železnicah so medtem pojasnili, da se z morebitnim vlagateljem še pogovarjajo o njegovem vstopu v projekt Emonika. "Pogajanja še potekajo, zato o imenih za zdaj še ne moremo govoriti. Če bi se nam z morebitnim vlagateljem uspelo dogovoriti, bi lahko gradnjo nove železniške in avtobusne postaje začeli že konec letošnjega leta," so zapisali na SŽ-ju.

Čakajo na dovoljenja

Poleg Emonike bodo letos po županovih besedah stekli še štirje projekti. Prvi je, predvidoma februarja, prodaja trgovskega dela Stožic, še vedno pa se čaka na dovoljenje agencije za okolje za Plečnikov stadion (Joc Pečečnik si še vedno želi izpeljati projekt, je dodal) in več kot 30 milijonov evrov vredno garažno parkirno hišo pod osrednjo ljubljansko tržnico. Zaradi pomanjkanja denarja pa je vprašanje, kaj bo z gradnjo pokritega bazena Ilirija.

V Ljubljani je po besedah župana vse več tudi zasebnih naložb. Trenutno je zasebnih tujih naložb v Ljubljani za skupaj 500 milijonov evrov. Pri tem je izpostavil gradnjo hotela Intercontinental Ljubljana na Bavarskem dvoru, gradnjo večnamenskega nepremičninskega kompleksa na zemljišču nekdanjega Kolizeja, predvidena je gradnja Ikee, tu pa sta še Logistični center ob Letališki cesti in Spar v Šiški.

A. Č.