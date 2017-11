Gradnja tovarne robotov v Kočevju se začenja s položitvijo temeljnega kamna

Naložba je vredna okoli 25 milijonov

2. november 2017 ob 07:25

Kočevje - MMC RTV SLO, STA

V Kulturnem centru Kočevje se bo ob 9.15 začela slovesnost ob polaganju temeljnega kamna za Yaskawino tovarno robotov v Kočevju. Naložba največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov bo vredna približno 25 milijonov evrov.

Polaganja temeljnega kamna, ki ga bodo ob 11. uri položili na tovarniškem gradbišču, se bodo udeležili tudi predsednik in izvršni direktor Yaskawa Europe ter podpredsednik Yaskawa Electric Corporation Manfred Stern, predsednik Yaskawa Robotics Division Europe in direktor Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger, generalni direktor Yaskawa Robotics Division in podpredsednik korporacije Yaskawa Electric Masahiro Ogawa ter drugi gosti.

Stern je sicer v začetku leta napovedal, da bodo tovarno začeli graditi jeseni, njene prve izdelke pa pričakujejo leto kasneje oz. jeseni 2018. Zaposlitev bo dobilo od 150 do 200 ljudi. Slovenija bo vzpostavitev Yaskawine kočevske tovarne podprla s 5,6 milijona evrov.

Yaskawa naj bi v Kočevju uresničila še dodatno naložbo, ki jo je sprva nameravala izvesti v Veliki Britaniji. Državni sekretar Aleš Cantarutti je v začetku oktobra na seji odbora DZ za gospodarstvo, posvečeni obravnavi predlogov proračunov za prihodnji leti, na vprašanje, ali bi Slovenija lahko izkoristila naložbene priložnosti, ki jih ponuja izstop Velike Britanije iz EU, odgovoril, da naj bi Yaskawa naložbo, namenjeno v mesto severno od Londona, prav tako uresničila v Kočevju.

Japonska korporacija Yaskawa Electric je sicer že leta 1994 prevzela v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa je v Ribnici ustanovila podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro. Hkrati v Ribnici deluje Yaskawa Slovenija, ki skrbi za prodajo v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije.

G. C.