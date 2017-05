Poudarki Ponujajo tudi mobilne aparate brez vezave Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! "S Hotom širimo portfelj storitev in blagovnih znamk podjetja Hofer. Tako kot Hofer tudi Hot prinaša prihranke za stranke. Tako bodo lahko stranke klicale, pošiljale sporočila in uporabljale prenos podatkov po najugodnejših cenah na slovenskem trgu," je povedal generalni direktor družbe Hofer Slovenija Matevž Martinuč. Foto: BoBo Aljančičeva pravi, da želijo biti ob boku največjim. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hoferjev mobilni operater HoT stavi na nizke cene in velike količine podatkov

Obljubljajo, da ne bodo višali cen

10. maj 2017 ob 15:18,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 15:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novi slovenski ponudnik mobilne telefonije HoT mobil bo v četrtek uradno začel ponujati svoje storitve. Cene paketov so od sedem do 15 evrov, nudijo pa tudi predplačniške pakete.

"Želimo biti resen operater na trgu, naša želja ni biti nišni operater, ampak se želimo postaviti ob bok največjim mobilnim operaterjem," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala izvršna direktorica podjetja HoT mobil Eva Aljančič, sicer nekdanja direktorica prodaje in marketinga v družbi Simobil, ki se po novem imenuje A1 Slovenija.

V omrežju A1 Slovenija bo HoT mobil tudi gostoval, saj nima lastnega omrežja. Storitve ponujajo na svoji spletni strani in v 82 Hoferjevih poslovalnicah.

Nizki stroški in velike količine podatkov

Za vklop v omrežje je potrebna SIM-kartica, ki jo HoT ponuja za 1,99 evra. Na voljo pa bodo uporabniki imeli tako predplačniške kot naročniške pakete z obračunskim obdobjem 30 dni, cene paketov pa znašajo od sedem do 15 evrov za obračunsko obdobje 30 dni. Stavijo zlasti na velike zakupljene količine prenosa podatkov, saj se te količine gibljejo od enega do 50 gigabajtov v Sloveniji in do 3,19 gigabajta v EU-ju. Zakupljene količine SMS-sporočil in minut pogovorov pa znašajo od 1.000 do 3.000 enot.

Osnovna tarifa, ki omogoča plačevanje po porabi po enotni ceni za klice, sporočila in prenos podatkov v Sloveniji ter državah EU-ja, znaša 3,9 centa na minuto, SMS-sporočilo ali megabajt prenosa podatkov.

Omrežje, v katerem bo operater deloval, je LTE, prenosne hitrosti pa so 20 megabitov na sekundo k uporabniku in pet megabitov na sekundo od uporabnika, za doplačilo dveh evrov na mesec pa omogočajo povečanje prenosnih hitrosti na 50/10 megabitov na sekundo.



Ponujajo tudi mobilne aparate brez vezave, tako npr. ponujajo Applov Iphone 7 za 600 evrov in Huaweiev P9 za 450 evrov.

Vidijo še možnost za rast

Podjetje Ventocom.si je edini družbenik podjetja Hot mobil. Večinski, 95-odstotni, lastnik podjetja Ventocom.si je avstrijski Ventocom, petodstotni delež pa je v lasti Aljančičeve.

Aljančičeva se zaveda ostre konkurence in tega, da je slovenski trg mobilne telefonije že dobro razvit. Vendar pravi, da "vidijo še veliko možnosti za rast števila uporabnikov mobilne telefonije, mobilnega interneta, torej več SIM-kartic v različnih napravah uporabnikov".

Njihove raziskave namreč kažejo, da ima kar 12 odstotkov uporabnikov namen zamenjati svojega operaterja v roku enega leta. "To je skoraj 300.000 uporabnikov," je poudarila prva dama HoT mobila.

Kot svoje prednosti izpostavljajo najnižje tarife za klice, sporočila in prenos podatkov, preprosto in pregledno ponudbo brez skritih stroškov ter zavezo, da ne bodo višali cen. Poleg tega poudarjajo, da bodo kot prvi na trgu svojim uporabnikom omogočali, da svoj račun v celoti upravljajo prek digitalnih kanalov. Tako lahko kupijo SIM-kartico, prenesejo telefonsko številko, spreminjajo nastavitve porabe in plačujejo za storitve prek spleta ali mobilne aplikacije Moj Hot.

