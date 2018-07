Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Italijani zelo radi kockajo. Foto: AP Po novem bodo prepovedane vse oblike oglaševanja iger na srečo v vseh medijih, vključno s televizijo, radiom in spletom. Foto: Reuters Dodaj v

Italija prva v EU-ju prepovedala oglaševanje iger na srečo

Igre na srečo v Italiji zelo priljubljene

7. julij 2018 ob 10:26

Rim - MMC RTV SLO, STA

Nova italijanska vlada je sprejela sveženj ukrepov, ki med drugim prinaša prepoved oglaševanja iger na srečo.

Ukrep bo uveljavljen 1. januarja 2019, s čimer bo Italija postala prva članica EU-ja, kjer je oglaševanje iger na srečo prepovedano. Nejevolja med organizatorji iger na srečo in v nogometnih klubih, ki jih ti sponzorirajo, je velika.

Cilj ukrepa je boj proti zasvojenosti z igrami na srečo. "Smo prva država EU-ja, ki je prepovedala oglaševanje iger na srečo. Ljudi smo postavili v ospredje. Naredili smo konec oglaševanju iger na srečo, ki uničujejo številne družine, " je povedal italijanski minister za delo in predsednik populističnega Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio.

Po novem bodo prepovedane vse oblike oglaševanja iger na srečo v vseh medijih, vključno s televizijo, radiom in spletom, prav tako pa tudi na športnih, kulturnih in zabavnih prireditvah. Prav tako bo od novega leta prepovedano sponzoriranje nogometnih in drugih športnih klubov. Kdor prepovedi ne bo upošteval, lahko pričakuje kazen najmanj 50.000 evrov. Edina izjema je promocija državnih loterij.

Zaskrbljeni v nogometu

Prepoved je povzročila zaskrbljenost v italijanskem nogometu, saj mednarodni organizatorji iger na srečo v sponzorske pogodbe vložijo po 120 milijonov evrov na leto. Enajst od 20 nogometnih klubov, ki tekmujejo v seriji A, sponzorira kateri od ponudnikov iger na srečo. Vlado je poskušalo od sprejetja tega ukrepa odvrniti več vodij nogometnih klubov, v italijanski nogometni ligi pa so napovedali, da bodo naredili analizo, kakšne bodo finančne posledice te odločitve.

Igre na srečo v igralnicah ali prek spleta kot tudi športne stave so v Italiji izredno priljubljene. Merjeno glede na višino prihodkov na prebivalca država v Evropi skupaj z Irsko in Finsko zaseda prva tri mesta, v mednarodni primerjavi pa je na petem mestu. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v Italiji z igrami na srečo zasvojenih oz. kaže znake problematičnega vedenja v povezavi s tem približno milijon ljudi.

Prepoved oglaševanja iger na srečo je vključena v sveženj gospodarskih ukrepov, s katerimi je vlada v Rimu napovedala boj proti negotovim oblikam zaposlovanja. Tako bo zaposlovanje delavcev za določen čas za delodajalce dražje, s čimer želi Di Maio, avtor svežnja ukrepov, spodbujati zaposlovanje za nedoločen čas.

K. S.