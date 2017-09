Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Večinski lastnik se bo s prevzemom ostalih delnic zavezal, da bo malim delničarjem za vsako izplačal denarno odpravnino v višini 23,94 evra. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iztisnili male delničarje Zavarovalnice Sava

Prenos delnic na glavnega delničarja

8. september 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Delničarji Zavarovalnice Sava so na skupščini potrdili predlog o izključitvi manjšinskih delničarjev in prenosu preostalih delnic na glavnega delničarja, Pozavarovalnico Sava, sicer gre za minimalni delež, saj ima večinski lastnik že zdaj v lasti 99,74-odstotni delež od letos združene zavarovalnice.

Večinski lastnik se bo s prevzemom ostalih delnic zavezal, da bo malim delničarjem za vsako izplačal denarno odpravnino v višini 23,94 evra, kar bodo storili v 12 dneh po dnevu prenosa delnic v sodni register.

O delitvi dobička so lastniki Zavarovalnice Sava odločali že na junijski skupščini. Za dividende so namenili 25 milijonov evrov bilančnega dobička, ostalih 23 milijonov evrov pa ostaja nerazporejenih.

Sicer pa ima zavarovalnica tudi letos trende rasti pobrane kosmate premije, tako na področju nezgodnih kot življenjskih zavarovanj. Kot je razvidno iz polletnega poročila Save Re, je združena zavarovalnica pri premoženjskih zavarovanjih na slovenskem trgu do polletja zbrala 164,5 milijona evrov premij, dobrih šest odstotkov več kot lani v tem času.

Slovenski zavarovalni trg je imel v tem obdobju 5,5-odstotno rast premoženjskih zavarovanj, tak dosežek zavarovalnice pa pripisujejo povečanemu obsegu avtomobilskih, seveda pa tudi premoženjskih zavarovanj v ožjem pomenu in zavarovanj odgovornosti.

Pomembno kar 28-odstotno rast so imeli tudi na Hrvaškem, kjer so si lani pripojili družbi Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Tamkajšnja podružnica je pri večini zavarovalnih vrst presegla lanske premije, kar pripisujejo dobremu pozicioniranju na področju internetne prodaje, pa tudi izboljšanju poplačljivosti premije in povečanju produktivnosti lastne prodajne mreže. Uspeh je še toliko večji, ker je celoten hrvaški zavarovalni trg na področju premoženjskih zavarovanj zrasel za vsega 4,8 odstotka.

Naravne ujme vplivale na poslovanje zavarovalnice

V prvih šestih mesecih so morali izplačati za 77 milijonov evrov premoženjskih škod, od tega 75 na slovenskem trgu, kjer so bile te v primerjavi z lanskim letom višje za desetino. Rast pripisujejo predvsem bolj pogostim avtomobilskih škodam, saj je na rezultat vplivalo izplačilo škod zaradi treh toč še v letu 2016.

Sicer pa bodo na poslovanje zavarovalnice vplivali tudi nekateri letošnji večji škodni dogodki zaradi naravnih ujm, ki so jih do polletja skupaj ocenili na okoli 3,5 milijona evrov. Ker se je julija in avgusta v Sloveniji zgodilo še nekaj z vremenom pogojenih škod, so ti v skupni vrednosti že presegli v finančnem planu načrtovano eno katastrofalno škodo, ocenjeno na pet milijonov evrov. Kljub temu v družbi ocenjujejo, da bo letošnji končni izkupiček v okviru načrtov.

Na področju življenjskih zavarovanj so do konca junija v Sloveniji zbrali 41,5 milijona evrov premij oziroma skoraj pet odstotkov več kot lani, še večjo, 13-odstotno rast, pa so beležili na hrvaškem trgu. Na domačem trgu so med drugim izkoristili likvidacijo DWS FlexPension skladov in s prodajno akcijo nagovorili njihove dotedanje zavarovance, ki so k zbrani premiji prispevali 2,2 milijona evrov.

Sa. J.