Japonski jeklar Kobe Steel prirejal podatke o kakovosti izdelkov

Vrednost delnic podjetja je močno padla

13. oktober 2017 ob 15:36

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Japonski jeklar Kobe Steel je v nedeljo priznal prirejanje podatkov o kakovosti izdelkov iz aluminija in bakra, ki jih je uporabljalo okoli 500 podjetij, tudi Boeing in Airbus.

Kobe Steel je sporne izdelke dobavil številnim priznanim japonskim podjetjem, tudi avtomobilskim proizvajalcem Toyota, Nissan in Honda. Po danes objavljenih podatkih, o čemer poroča francoska tiskovna agencija AFP, pa so sporne izdelke med drugim uporabili tudi pri proizvajalcih letal Boeing in Airbus ter pri General Motorsu, Tesli in Daimlerju.

Vrsta Kobejevih strank medtem preverja kakovost izdelkov, podjetje pa skupaj z njimi preverja podatke in sodeluje tudi pri preverjanju kakovosti.

Najprej podatek o 200 strankah, zdaj jih je 500

V nedeljo je Kobe Steel priznal, da so izdelke s prirejenimi podatki, ki so jih dobavili med septembrom 2016 in avgustom letos, prodali približno 200 strankam. Visoki predstavnik družbe Jošihiko Kacukava pa je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da najnovejše ugotovitve kažejo na 500 podjetij. Direktor družbe Hiroja Kavasaki se je že v četrtek vsem prizadetim opravičil.

Kacukava o konkretnih imenih ni želel govoriti, je pa zagotovil, da so z vsemi prizadetimi podjetji že stopili v stik in z njimi govorili o ukrepih za zagotovitev varnosti. Ponovil je, da izdelki ne predstavljajo neposrednih varnostnih tveganj, bodo pa nemudoma sprejeli vse potrebne ukrepe, v kolikor bi se izkazalo, da posamezni primeri vzbujajo dvom glede varnosti pri uporabi izdelkov.

Vrednost delnic družbe je ta teden padla za okoli 40 odstotkov. Kavasaki je v četrtek sicer priznal, da je zaupanje v podjetje "padlo na ničlo".

B. V.