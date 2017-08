VW za goljufivi dizelski motor dobil tudi 400 milijonov od EIB-ja

Ni dokazov, da je denar šel za naprave za prirejanje rezultatov

1. avgust 2017 ob 11:20

Bruselj - MMC RTV SLO

Volkswagen je za razvoj motorja, ki je bil v središču t. i. afere Dieselgate in s katerim so goljufali pri emisijah, dobil tudi 400-milijonsko posojilo Evropske investicijske banke.



Po poročanju spletnega portala Politico je prevaro že pred dvema letoma sprožil Evropski protikorupcijski urad (OLAF). Začetki tako segajo v obdobje Dieselgate, ko je VW s posebnim računalniškim programom dosegel, da so njihovi motorji v laboratorijskih preizkusih dosegli veliko boljše emisijske rezultate, kot so jih nato v resničnih voznih razmerah.



Posojilo za razvoj teh motorjev je VW od Evropske investicijske banke (EIB) dobil že leta 2009, in sicer na podlagi naraščajočih zakonodajnih zahtev po omejitvi avtomobilskih izpustov, zdaj pa so evropski preiskovalci ugotovili, da je prišel do njega s prevaro in zavajanjem.



Avtomobilskemu proizvajalcu očitajo, da so EIB-jev denar preusmerili v razvoj motorja, za katerega so vedeli, da bo standarde dosegel le s pomočjo posebnega programa. VW tega ob najemu posojila ni razkril in EIB mu na podlagi tega posojila zagotovo ne bi odobril, so prepričani v OLAF-u. Ni jim pa uspelo dokazati, da je bil denar porabljen neposredno za naprave, ki so prirejale rezultate meritev.



Ker urad sam ne more ukrepati, so svoje ugotovitve in priporočila poslali tožilstvu v Braunschweig, ki vodi kazensko preiskavo VW-ja, EIB-ju pa so priporočili, naj naredijo dejavne korake pri uvajanju ukrepov proti prevaram.

