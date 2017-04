Jedrska elektrarna Krško ponovno priključena v omrežje

Zaustavitev v petek

22. april 2017 ob 17:13

Krško - MMC RTV SLO/STA

Jedrska elektrarna Krško (JEK) je bila po kratkotrajni zaustavitvi okoli 11. ure ponovno vključena v elektroenergetski sistem in v skladu s postopki zvišuje obtežbo.

V petek se je pojavila motnja pri delovanju razbremenilnega ventila pare na enem izmed dveh dogrevalnikov pare in izločevalnikov vlage v klasičnem delu elektrarne. Da bi lahko popravili ventil, je bilo treba elektrarno zaustaviti.

Ko so vzpostavili pogoje za izvajanje del, je sledila natančna diagnostika in zamenjava sprožilnega dela razbremenilnega ventila, ki je povzročil nepričakovano motnjo njegovega delovanja. Po testiranjih so elektrarno ponovno vključili v elektroenergetski sistem, so sporočili z JEK-a.

Al. Ma.