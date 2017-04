Krško nuklearko zaradi napake na ventilu ustavili

NEK bodo v omrežje vnovič vključili predvidoma konec tedna

21. april 2017 ob 10:41

Krško - MMC RTV SLO/STA

V Jedrski elektrarni Krško (NEK) je ponoči prišlo do motnje pri delovanju razbremenilnega ventila pare na enem od dveh dogrevalnikov pare in izločevalnikov vlage v klasičnem delu elektrarne, zato so nuklearko začasno ustavili.

Iz NEK-a so sporočili, da se je ob okvari v okolje sproščala para, kar je bilo slišno tudi v okolici elektrarne. Ob delnem zmanjšanju moči se je ventil samodejno vrnil v želeni položaj.

V NEK-u zdaj poteka natančna diagnostika vzroka odstopanja delovanja ventila. Za korekcijo in njegovo ustrezno nastavitev bo potrebna kratkotrajna ustavitev elektrarne, ki jo bodo izvedli še danes.

Kot so dodali pristojni v jedrski elektrarni, bodo morali za omenjena dela temperaturo na ventilih znižati z običajnih 270 pod 60 stopinj Celzija. Vnovično priključitev elektrarne v omrežje predvidevajo ta konec tedna.

