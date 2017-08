Junijska rast gradbeništva v Sloveniji najvišja v EU-ju

Največji padec so zaznali v Nemčiji

18. avgust 2017 ob 12:42

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je v mesecu juniju z 12,1 odstotno rastjo zabeležila najvišjo, na letni ravni pa drugo najvišjo rast v gradbeništvu med državami EU-ja.

Obseg gradbenih del v območju z evrom se je junija znižal za 0,5, v celotni EU pa za 0,2 odstotka. Na letni ravni je obseg del v območju z evrom porasel za 3,4 odstotka, v EU pa za 3,6 odstotka. Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil tudi revidirane podatke za maj, in sicer se je takrat obseg del na mesečni ravni v območju z evrom znižal za 0,2 odstotka, v EU pa za 0,5 odstotka.

Junija je bil padec na mesečni ravni v območju z evrom posledica 0,5-odstotnega znižanja obsega del na gradbenih inženirskih objektih in 0,4-odstotnega znižanja gradenj stavb. V EU pa se je obseg gradenj stavb znižal za 0,2 odstotka, gradbenih inženirskih objektov pa za 0,3 odstotka.

Največji padec v Nemčiji

Med članicami, za katere je Eurostat imel podatke, so padec beležili v Nemčiji (-1,0 odstotka), Belgiji in Franciji (po -0,7 odstotka) ter Veliki Britaniji (-0,2 odstotka). Najvišjo rast pa so imele Slovenija (+12,1 odstotka), Španija in Slovaška (po +2,2 odstotka) ter Poljska (+2,1 odstotka).

Na letni ravni se je v območju z evrom obseg del na stavbah povečal za 3,9 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,2 odstotka. V EU je bil obseg del pri gradnjah stavb višji za štiri odstotke in pri gradbenih inženirskih objektih za 2,9 odstotka. Najvišjo rast so beležile Madžarska (+27,2 odstotka), Slovenija (21,2 odstotka), Švedska (+17,3 odstotka) in Poljska (13,4 odstotka). Padec sta imeli Romunija (-6,3 odstotka) in Slovaška (-0,5 odstotka).

G. K.