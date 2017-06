Delodajalci optimistični glede novih zaposlitev, največja rast v gradbeništvu

Najmočnejši zaposlitveni utrip v osrednji Sloveniji

13. junij 2017 ob 10:50,

zadnji poseg: 13. junij 2017 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski delodajalci v tretjem četrtletju pričakujejo ugoden zaposlitveni utrip. Napovedi so nekoliko slabše kot v prejšnjih dveh četrtletjih, možnosti zaposlitve pa bodo še zmeraj številne.

Raziskava družbe Manpower je razkrila, da neto napoved zaposlovanja med julijem in septembrom znaša 12 odstotnih točk, kar je pet odstotnih točk več kot v istem obdobju lani. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je sicer nato napoved za pet odstotnih točk manjša.

Direktor Manpowerja Robert Vovk med panogami, kjer bo največ priložnosti, izpostavlja gradbeništvo, proizvodnjo in promet. Med 620 delodajalci, ki so sodelovali v raziskavi, jih sicer v tretjem četrtletju 13 odstotkov načrtuje rast zaposlovanja, en odstotek upad zaposlovanja, 83 odstotkov pa spremembe v zaposlitveni strukturi ne predvideva.

Napovedi delodajalcev v gradbeništvu, finančnih in poslovnih storitvah, zavarovalništvu in nepremičninah ter prometu, logistiki in komunikacijah so s plus 18 odstotki najboljše doslej. Tudi v proizvodni panogi bodo zaposlitvene možnosti ugodne, neto napoved zaposlovanja pa znaša plus 16 odstotkov.

V gostinstvu in hotelirstvu napoved znaša plus 11 odstotkov, v oskrbi z elektriko, vodo in plinom ter v trgovini na debelo in drobno pa plus 9 odstotkov. Nekoliko bolj zadržani so delodajalci v panogah kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter javnega sektorja in socialnih storitev, njihova napoved zaposlovanja znaša plus 6 odstotkov.

V četrtletni primerjavi so se napovedi poslabšale v osmih od desetih panog. Najbolj so se poslabšale v panogi gostinstva in hotelirstva, za 23 odstotnih točk, precej slabše so tudi v proizvodni panogi, za 16 odstotnih točk, in gospodarstvu, za 10 odstotnih točk.

Glede na tretje četrtletje lani so se napovedi izboljšale v devetih od 10 panog, najbolj v gradbeništvu, za 14 odstotnih točk. Napovedi v proizvodni panogi so na letni ravni ostale razmeroma stabilne.

Največ zaposlitev v osrednji Sloveniji

O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v osrednji regiji (napoved znaša plus 11 odstotkov), sledijo severovzhodna in jugozahodna (po plus 10 odstotkov) ter jugovzhodna regija (plus 8 odstotkov). Na četrtletni ravni so napovedi slabše v vseh regijah, najbolj v jugovzhodni regiji, za 25 odstotnih točk. Na letni ravni so boljše v treh od štirih regij: v severovzhodni za pet odstotnih točk, v osrednji je za štiri odstotne točke, v jugozahodni pa za tri odstotne točke. Napovedi v jugovzhodni regiji so ostale nespremenjene.

Napoved velikih podjetij znaša plus 23 odstotkov, srednje velikih podjetij plus 15 odstotkov, malih podjetij plus 13 odstotkov in mikropodjetij plus 4 odstotke. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved v vseh skupinah podjetij upadla, najbolj pri velikih za 20 odstotnih točk. V primerjavi z istim obdobjem lani je napoved malih podjetij boljša za devet odstotnih točk, srednje velikih in velikih za po pet odstotnih točk, napoved mikropodjetij pa je ostala stabilna.

Največ zaposlitev na Madžarskem, najmanj v Italiji

V regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika delodajalci v 23 od skupaj 25 držav poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti, te naj bi bile največje na Madžarskem. Najšibkejša so pričakovanja v Italiji, ki je tudi v svetovnem merilu edina z negativno napovedjo zaposlovanja za tretje četrtletje.

G. C.