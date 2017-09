Kje so slovenske gospodarske priložnosti v Vietnamu?

Vietnam in Slovenija želita povečati skromno gospodarsko sodelovanje

26. september 2017 ob 14:06

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je z vietnamskim trgovinskim ministrom podpisal protokol o sodelovanju med državama. Priložnosti vidita na področju logistike ter avtomobilske in prehrambne industrije.

Obseg trgovinske menjave med državama je trenutno razmeroma skromen. Lanska menjava med državama je znašala 45 milijonov evrov, od tega je vietnamski izvoz znašal 14 milijonov evrov, slovenski pa 31 milijonov evrov.

Minister Zdravko Počivalšek je ob tem pripomnil, da je trend pozitiven, morda tudi po zaslugi predlanskega obiska slovenske gospodarske delegacije v Vietnamu." Lanske številke o blagovni menjavi med državama so namreč za 32 odstotkov višje kot leto pred tem.

Vietnam in Slovenija trgujeta predvsem z belo tehniko, zdravili, merilno tehniko in elektromotorji. Počivalšek in njegov vietnamski kolega Tran Tuan Anh vidita možnosti za sodelovanje predvsem na področju avtomobilske industrije, kjer je Slovenija močna pri proizvodnji in izvozu komponent, Vietnam pa se je resno lotil razvoja avtomobilske industrije in pri tem računa na sodelovanje z evropskimi državami.

Zanimivo področje je tudi prehrambna industrija, saj je Vietnam ena redkih azijskih držav, v katere Slovenija izvaža hrano in kmetijske pridelke v pomembnejšem obsegu.

Velike priložnosti so po mnenju ministrov tudi na področju transporta in logistike, ki jih glede na ambicije Vietnama po povečanju sodelovanja z EU-ja lahko izkoristijo Luka Koper in druge transportne poti, saj gre za najkrajšo povezavo med azijskimi državami in državami srednje in vzhodne Evrope.

G. C.