Kmetje lani prodali štiri odstotke več mleka. Večja tudi proizvodnja mlečnih izdelkov

Po več letih upadanja se je delež prodanega mleka znova povečal

14. februar 2017 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V lanskem letu je bilo s kmetijskih gospodarstev 575.000 ton mleka, kar je štiri odstotke več kot predlani. Mlekarne so povečale tudi proizvodnjo večine mlečnih izdelkov.

Po štirih letih upadanja se je povečal tudi delež mleka, ki so ga odkupile slovenske mlekarne. V letu 2016 so namreč odkupile 364.000 ton mleka, kar je dobrih sedem odstotkov več kot v letu 2015.

Lani je četrto leto zapored porasla proizvodnja konzumiranega mleka, ki so ga mlekarne proizvedle 157.000 ton. Obenem so mlekarne proizvedle 12.100 ton smetane, kar je nekoliko manj kot predlani. Za dobrih 15 odstotkov se je povečala proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, ki so jih mlekarne proizvedle 34.300 ton. Nekoliko se je zmanjšala proizvodnja mleka v prahu.

Cena mleka v EU narašča

V letu 2016 so mlekarne proizvedle skoraj 2400 ton masla in maslenih namazov. To je pomenilo petodstotno rast. Proizvodnja sira pa se je povečala za 0,3 odstotka na 15.500 ton sira, še poroča statistični urad.

Na statističnem uradu ob tem dodajajo, da se oddaja mleka v mlekarne v EU v zadnjih nekaj mesecih glede na leto 2015 še naprej zmanjšuje. Odkupne cene mleka pa se v vseh državah članicah EU dvigajo. Od držav v regiji se je najbolj povečala oddaja mleka prav v Sloveniji, sledila je Italija. V Avstriji in na Madžarskem se ni bistveno spremenila, medtem ko je bila na Hrvaškem za več kot šest odstotkov nižja.

L. L.