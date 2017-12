Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stavka v Helious zaradi božičnice je končana- Foto: BoBo Sorodne novice Heliosovi delavci zaradi "nizke božičnice" stavkajo. Helios: Uskladili smo jo že poleti. Dodaj v

Konec stavke v Heliosu

Nezadovoljstvo zaradi prenizke božičnice

14. december 2017 ob 13:58

Domžale - MMC RTV SLO

V Heliosu so se vodstvo in stavkajoči zaposleni dogovorili, da bodo izplačali božičnice, ki bodo sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del bo znašal 300 oz. 500 evrov.

"Po nenapovedani stavki, ki je včeraj in danes potekala v Heliosu in so se delavci zbrali z namenom izražanja nezadovoljstva nad višino napovedanega izplačila božičnice, so predstavniki delavcev, sindikatov in vodstva danes prišli do dogovora o višini božičnice," so v skupni izjavi zapisali vodstvo Heliosa, predstavniki delavcev in sindikatov.

Dogovorili so se za izplačilo poslovne uspešnosti oz. božičnice, ki bo sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. 300 oz. 500 evrov bo znašal fiksni del. 500 evrov bodo prejeli tisti, ki imajo osnovne bruto plače nižje od 1500 evrov, 300 evrov pa tisti z višjimi plačami. Tema zneskoma se za vsakega zaposlenega doda še variabilni del v višini 1,5 odstotka letne plače posameznega zaposlenega.

"Dogovor je bil sprejet z vseh strani in v vseh podjetjih, zaposleni pa se po sprejetem dogovoru vračajo k delu, tako da podjetja normalno poslujejo dalje," so še zapisali.

