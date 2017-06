Koprska občina ne vztraja več pri referendumu o drugem tiru

Župan Popovič je za danes sklical izredno sejo

14. junij 2017 ob 07:49

Koper - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Mestna občina Koper je spremenila stališče glede gradnje drugega tira. Potem ko je sprejela deklaracijo, s katero je podprla zahtevo za razpis referenduma, zdaj ugotavlja, da ta ni več potreben.

Vlada se je namreč zavezala, da bo gradila dvotirno progo. Danes zato župan Boris Popovič sklicuje novo izredno sejo občinskega sveta, kjer pričakujejo podrobnejša pojasnila ministrstva za infrastrukturo.

Popovič namreč ugotavlja, da je vlada sledila predlogom njihove občine, sklepi vlade povzemajo vse, za kar so se zavzemali koprski občinski svetniki.

Za to gre zasluga večkratnim sestankom s predstavniki ministrstva, pojasnjuje župan, na katerih je sam, kot že večkrat doslej, pojasnil stališče občine z navajanjem eksaktnih, tudi matematično preverljivih argumentov, zakaj je zakon o drugem tiru slab, škodljiv in kako bi ga bilo potrebno popraviti.

Vabljeni tudi predstavniki ministrstva

Župan je sicer ob navajanju argumentov proti zakonu o drugem tiru izpostavil, da je projekt mogoče izpeljati bistveno ceneje, do 500 milijonov evrov, medtem ko naj bi upoštevajoč zakon, drugi stal 3,5 do štiri milijarde evrov. To pomeni, da uzakonja koruptivna tveganja. Podjetje 2TDK se mu ne zdi potrebno, prav tako je sporno, da si lastništvo polovično delita Slovenija in Madžarska.

Ker se je občinski svet doslej aktivno vključeval v dogajanja, povezana z drugim tirom, je pomembno, da se seznani tudi z vsebino sklepov vlade, meni Popovič, zato so na današnjo sejo povabili predstavnike ministrstva.

T. H., Nataša Ugrin Tomšič/Radio Slovenija