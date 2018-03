Kriminalisti ovadili podjetnika, ki ni izplačeval plač in prispevkov

Odgovorno osebo podjetja s sedežem na območju Policijske uprave Celje so ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev. Foto: MMC RTV SLO

Sum na kršitev temeljnih pravic delavcev

7. marec 2018 ob 11:13

Celje - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti Policijske uprave Celje so ovadili odgovorno osebo v podjetju, ki 150 delavcem ni izplačalo plač in prispevkov v vrednosti dva milijona evrov.

V obsežni kriminalistični preiskavi so celjski kriminalisti uspešno preiskali več kršitev delovne zakonodaje. Odgovorno osebo v podjetju so ovadili zaradi suma kršitev temeljnih pravic delavcev, ker med drugim v podjetju niso izplačevali plač in obračunavali obveznih socialnih prispevkov.