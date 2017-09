Furs v nadzor obračunov prispevkov za socialno varnost

Začetek v drugi polovici septembra

5. september 2017 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Furs bo izvedel poostren nadzor pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost ali t. i. obrazcev REK in s tem za njih ne plačujejo prispevkov.

Mobilne enote finančne uprave (Furs) bodo sredi septembra na terenu preverjale, ali delodajalci, ki obrazcev REK niso oddali, tudi dejansko niso izplačali plač. Če bodi ugotovili, da so zaposleni prejeli plače ali druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bodo zoper delodajalce uvedli ustrezne postopke.

Če pa bodo inšpektorji ugotovili, da plače dejansko niso bile izplačane in obveznost predložitev teh obrazcev ni nastala, bodo informacije o tem posredovali Inšpektoratu RS za delo, ki je pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki s tem, ko ne izplačajo plače svojim zaposlenim, kršijo zakon o delovnih razmerjih.

Od denarne kazni do zapora

Predvidene globe za neoddajo obrazcev REK ob izplačilu dohodka so od 800 do 30.000 evrov za delodajalca in od 600 do 4.000 evrov za odgovorno osebo. Neplačevanje prispevkov za socialno varnost se lahko obravnava kot kaznivo dejanje, za katerega je za odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do treh let.

Furs poziva vse zaposlene, naj aktivno spremljajo, ali delodajalci uresničujejo njihove pravice iz naslova zaposlitve. Ugotovljene nepravilnosti naj prijavijo Fursu čim prej, saj pravočasno obveščanje poveča možnost za hitro in učinkovito ukrepanje ter za dejansko poplačilo vseh obveznih prispevkov.

Zaposleni lahko preverijo

Zaposleni lahko to, ali imajo obračunane in plačane prispevke, preverijo prek sistema eDavki. Podrobne informacije o dopolnjeni pokojninski dobi in pokojninski osnovi pa lahko dobijo na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so spomnili.

Kot so še navedli, so njihovi nadzori v zadnjih letih pripomogli k večjemu številu oddanih obrazcev REK. V zadnjem letu je bilo nepredlagateljev 15 odstotkov manj kot leto prej. Furs pa je je od začetka leta 2015 do sredine letošnjega leta v 2086 nadzorih v zvezi z obračunavanjem prispevkov za zaposlene ugotovil za več kot 40 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti.

Z namenom spodbuditi prostovoljno izpolnjevanje obveznosti Furs redno mesečno objavlja seznam delodajalcev, ki ne predlagajo obrazca REK. Od prve javne objave nepredlagateljev leta 2013 do zdaj se je njihovo število zmanjšalo za 23,4 odstotka, so še navedli.

Al. Ma.