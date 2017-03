Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V podjetju pravijo, da bi bil stečaj slabša možnost od prisilne poravnave. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Litostroju jeklu grozi stečaj, a podaljšujejo dokapitalizacijo

Podjetje nasprotuje stečaju

8. marec 2017 ob 15:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba Litostroj jeklo je do 13. marca podaljšala dokapitalizacijski postopek, medtem pa naj bi družbi, ki je v večinski lasti DUTB-ja, grozil stečaj. Predlog naj bi neuradno vložil Furs.

Litostroj jeklo je po lanski neuspešni dokapitalizaciji konec februarja začel nov dokapitalizacijski postopek. Ta je sprva potekal do 7. marca, v sredo pa ga je, kot je razvidno iz objave na Ajpesu, podaljšal še za en teden. V njem obstoječe družbenike in/ali tretje osebe vabi k vplačilu denarnih vložkov v skupni višini 8,5 milijona evrov. Rezultati bodo znani 17. marca, so navedli v družbi.

Medtem je prišlo na dan, da Litostroj jeklo, ki je v večinski lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), zaposlenim že približno dve leti ne plačuje prispevkov. To je za Dnevnik povedal sekretar sindikata SKEI za Ljubljano in okolico Zlatko Hernčič.

Poleg tega ima podjetje blokirane transakcijske račune zaradi izvršb Finančne uprave RS (Furs), ta naj bi tudi zahtevala stečaj, in ne poravnava obveznosti iz prisilne poravnave, ki je bila pravnomočno potrjena jeseni 2014.



V družbi so proti stečaju

"S predlogom finančne uprave za stečaj se ne strinjamo in smo vložili predlog za ponovno prisilno poravnavo. Menimo, da bo v njej poplačilo upnikov, predvsem finančne uprave, boljše, kot bi bilo v stečaju," so sporočili iz Litostroja jekla, ki je lani le dosegel pozitiven bruto dobiček iz poslovanja.



Direktor družbe Miroslav Gnamuš je za Dnevnik dejal, da bi nova prisilna poravnava učinkovala na navadne upnike, predvsem na dobavitelje materialov, energije in storitev, ki bi v primeru stečaja najbrž izgubili vse. Po njegovih besedah ima družba tudi dovolj premoženja za poplačilo prispevkov zaposlenim, v skrajnem primeru z odprodajo premoženja.



Kdo ga hoče?

Medtem potekajo pogajanja o prodaji podjetja z morebitnimi vlagatelji, kar so poudarili tudi v DUTB-ju, kjer so napovedali nadaljnja pojasnila o dogajanju v družbi. DUTB je terjatve in lastniške deleže v Litostroju jeklu, ki so bile v lasti Abanke in Probanke v likvidaciji, avgusta 2015 odkupil, da jih v paketu proda strateškemu kupcu. Zanj sta se že zanimala Slovenska industrija jekla in vlagatelj iz Nemčije, a se za nakup na koncu nista odločila.

DUTB stečaja po pisanju Dnevnika ni sprožil, ker se je obetal zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, po katerem bi podjetja lahko pridobila finančno pomoč po skrajšanem postopku. "A za Litostroj ta zakon zdaj ne velja," so povedali za časnik.

A. Č.