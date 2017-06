Magna glede naložbe odgovorila Arsu, zdaj je na vrsti še ustni "zagovor"

Za status stranke v postopku je do roka zaprosilo 72 organizacij in posameznikov

27. junij 2017

Kanadsko-avstrijska multinacionalka Magna je agenciji za okolje oddala odgovore na vprašanja in pripombe 12 strank, od katerih jih je 10 nevladnih organizacij. Agencija mora odgovore še preučiti.

Na agenciji za okolje so dodali, da bodo razpisali tudi ustno obravnavo, na katero bodo poleg Magne vabljeni tudi vsi stranski udeleženci. "Na ustni obravnavi bodo imeli tako nosilec nameravanega posega kot tudi stranski udeleženci možnost, da se izrečejo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločanje, in o zahtevah stranke z nasprotnim interesom," je pojasnil Andrej Vuga in dodal, da v tem trenutku še ne morejo napovedati, kdaj bo končan postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Za status stranke v postopku je do roka zaprosilo kar 72 organizacij in posameznikov, priznali pa so ga 10, občini Miklavž ter enemu izmed lastnikov zemljišč Radu Lobniku.

Med nevladnimi organizacijami so status pridobile Umanotera, Inštitut za politike prostora, društvo Focus, Inštitut za trajnostni razvoj, društvo Ekologi brez meja, CIPRA Slovenija društvo za varstvo Alp, društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Zveza ekoloških gibanj, Društvo za ekonomiko energetike in ekologijo ter Alpe Adria Green.

V okviru upravnega postopka bodo tisti s priznanim statusom stranke v postopku lahko sodelovali na ustni obravnavi s podajo pripomb in mnenj ter imeli pravico do pritožbe na izdano odločbo.

A. Č.