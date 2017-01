Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Delavci v novi družbi Meblo INT upajo, da bodo v tovarniških halah, kjer so od stečajnega upravitelja kupili tudi vse stroje za izdelavo Jogi vzmetnic in postelj, tam vendarle lahko ostali. Foto: Mojca Dumančič/TV Slovenija Sorodne novice Prostore podjetja Meblo Jogi je kupila Lesnina Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Meblo Jogi v prostorih Lesnine

V sedmem poskusu prodaje Mebla Jogi v stečaju je tovarniške hale kupila Lesnina

12. januar 2017 ob 08:36

Nova Gorica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Meblo Jogi - ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk nekdanje naše pohištvene industrije - je že peto leto v stečaju. S proizvodnjo je takoj po zlomu Jogija nadaljevala družba Meblo INT. Zaposlili so 20 delavcev in od Mebla Holding odkupili dragoceno blagovno znamko. Poslujejo v nekdanjih proizvodnih prostorih, ki pa jih je na zadnji dražbi kupila Lesnina.

Delavci v novi družbi Meblo INT – vsi so pravzaprav bivši "Jogijevci" - upajo, da bodo v tovarniških halah, kjer so od stečajnega upravitelja kupili tudi vse stroje za izdelavo Jogi vzmetnic in postelj, tam vendarle lahko ostali. Direktor novogoriške enote Lesnine Samo Šuligoj, ki je prva soseda Mebla Jogi, odgovarja: "Kupili smo tovarniške hale, toda glejte - z Meblom Jogijem smo od nekdaj dobri sosedje in z Meblom Jogijem gremo po isti poti naprej. Konec koncev gre le za majhno spremembo: prej smo bili mi njihovi podnajemniki, torej podnajemniki Mebla Jogi v stečaju, zdaj pa bo naslednik, družba Meblo INT, naš podnajemnik."

Najemnina še ni določena

Resda sta Meblo Jogi in novogoriška Lesnina prva soseda oziroma domujeta v Kromberku pri Novi Gorici zdaj pod isto, Lesninino streho – toda medsebojna razmerja bo treba določiti. Samo Šuligoj iz Lesnine o najemnini za Jogijevce ni zgovoren: "Nismo se še odločili. Pogovori še bodo. Naj za zdaj to ostane skrivnost."

Rok Lozej, direktor družbe Meblo INT, ki po stečaju Mebla Jogi nadaljuje s proizvodnjo "jogi" vzmetnic, odgovarja: "Dogovorili smo se, da se bomo čim prej usedli in skupaj dorekli najemniško razmerje. Pametni ljudje se pač med sabo pametno dogovorijo…Imamo pa pripravljene tudi načrte za drugačne rešitve. Nekaj hal imamo že ogledanih nižje po Vipavski dolini. Toda verjamem, da bomo našli skupno rešitev tu, v Kromberku, kjer je Jogi od nekdaj doma." Družba Meblo INT je doslej najemnino za tovarniške hale plačevala stečajnemu upravitelju: "Cena je bila primerna," pove Rok Lozej, o podrobnostih pa nič…

Kako je cena padala…

V vsakem stečaju je scenarij znan. Ko končno pride do prodaje stečajnega premoženja, je čas zaveznik vseh tistih, ki čakajo na poceni nakup nekdaj dragega oziroma "poceni zapravljenega" premoženja. Prva dražba je vsakokrat le »obligatorna«, kupcev praviloma na njej ni nikoli… S številom dražb zatem cena pada.

Tako so proizvodne prostore in prodajni salon Mebla Jogi na prvi dražbi cenili na dobrih pet milijonov, na sedmi dražbi pa vse skupaj Lesnini prodali za 2,1 milijona. Pa še vedno za precej več, kot je stečajni upravitelj oziroma kot so upniki sploh lahko pričakovali. Grega Erman, stečajni upravitelj Mebla Jogi, je pred zadnjo dražbo povedal: "Prva javna dražba je bila leta 2013, Meblo Jogi v stečaju je bil takrat naprodaj za 5,1 milijona evrov. Sledili so štirje poskusi prodaje z zavezujočim zbiranjem ponudb, pri čemer je cena najprej padla na 3,9 milijona evrov, zatem na 3,2 milijona, pa na 2,75 in na koncu na 1.96 milijona evrov. Neuspešen je bil tudi poskus prodaje z ne-zavezujočim zbiranjem ponudb."

Sedma dražba decembra lani se je začela z izklicno ceno 1,3 milijona evrov. Med petimi dražitelji – med njimi je bila tudi družba Meblo INT – je največ ponudila Lesnina, ki je imela že do zdaj del prostorov v najemu za razstavni prostor pohištva in skladišče. Največji konkurent Lesnini na dražbi je bil novogoriški nepremičninski mogotec Darko Velikonja, ki ima v nekdanji industrijski coni Meblo kupljenih že kar nekaj nepremičnin. V finalu sta ostala le Velikonja in Lesnina. Dozdajšnji najemnik prostorov, Meblo INT, se je ob dvigovanj cene za nekaj sto tisoč evrov umaknil…

Za vse upnike ne bo dovolj

Nekdanji delavci Mebla Jogi v stečaju so v celoti poplačani. Glavna ločitvena upnika sta DUTB in Abanka, vendar vseh dolgov ne bosta dobila povrnjenih. Ostale prednostne terjatve so plačane, poravnan je tudi del ločitvenih terjatev, vse navadne pa ne bodo poravnane. Skupna unovčena stečajna masa, ki se nanaša na unovčene terjatve, nastale pred začetkom stečajnega postopka, predujem, stanje denarnih sredstev ter prodajo nepremičnin, zalog in opreme, je lansko jesen znašala 721 tisoč evrov. Neunovčena stečajna masa, v kar so vštete nepremičnine, oprema, naložbe, terjatve in zaloge – je pred zadnjo prodajo Lesnini znašala 5,1 milijona evrov.

Družba Meblo INT in delavci, ki s proizvodnjo jogi vzmetnic nadaljujejo. pa si želijo le eno: "Naj se ta stečajni postopek končno enkrat konča. Malo smo že »štufi« (op.a: - dovolj nam je ) tega stečaja. Traja že peto leto. Mi ves ta čas relativno dobro delamo. Kar smo zmogli, smo naredili – kupili smo stroje, plačali blagovno znamko, znova zagnali proizvodnjo, obdržali in razširili tržišče, zaposlili ljudi, ki bi sicer po stečaju ostali brez dela. Zremo v prihodnost. Ob tem se dobro zavedamo, da nosimo tudi del krivde za stečaj Mebla Jogi," poudarja Rok Lozej.

Delavci verjamejo v nov zagon

Po stečaju Mebla Jogi, oktobra 2012, je ekipa delavcev okrog Roka Lozeja verjela v rešitev. Ob tem je treba povedati, da je bil Rok Lozej (sin Borisa Lozeja, direktorja Mebla Holding) tudi del vodstvene ekipe, ki je prvotni Meblo Jogi pokopala… "Za nazaj smo vse že povedali. O vzrokih za stečaj ste tudi vi novinarji pisali že neštetokrat. Resda smo takrat izgubili dobršen del tržišča, da smo bili predimezionirani, da je bil Meblo Jogi stroškovno nevzdržen, prezadolžen. Da so bile poslovne odločitve nepravilne. Vse to ste že objavili. Vse papirje smo dali na svetlo. Povedali smo vse. Vi novinarji ste razkrili tudi vsa ozadja," priznava Lozej. Peto leto stečaja je torej čas,da se obrne nov list. In delavci – bivši "jogijaši,"ki so dobili posel v Lozejevi družbi Meblo INT, verjamejo v prihodnost.

Bernard Krševan je v Meblu Jogi delal 29 let: "Stečaj nas je skoraj pokopal. Toda zdaj smo se pobrali. Delati znamo. Tehnološke procese poznamo, obdržali smo dobavitelje in kupce, prodajno mrežo smo še razširili in gremo naprej! Delo je, plače so redne in dobre. Boljše kor kdajkoli prej."

Klementina Bajerič je v Meblo Jogiju zaposlena 35 let: "Pred stečajem nas je bilo več kot sto. Za vse ni bilo kruha. Zdaj nas je dvajset oziroma nekaj več in vsa naročila obvladujemo, predvsem pa se tehnološko posodabljamo." Prodajajo v Sloveniji in na Hrvaškem, oskrbujejo hotelske verige, izpolnjujejo naročila za opremo stanovanj, dobaviteljem redno dostavljajo naročeno. Napovedujejo dodatno zaposlovanje.

V vseh naših novinarskih tekstih ponovljeno in žal nikoli odgovorjeno vprašanje: "Je bilo res potrebno nekdanjo prestižno blagovno znamko slovenske pohištvene industrije najprej pokopati, da jo potem (skoraj isti ljudje) znova dvignejo iz pepela ? In – ali bo za prejšnje pogorišče Mebla Jogi vendarle kdo odgovarjal?"

Mojca Dumančič, TV Slovenija