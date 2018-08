Med delavci v Hitu vre, tudi zaradi upada plač

Sindikati v Hitu ne izključujejo možnosti stavke

30. avgust 2018 ob 08:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Med zaposlenimi v novogoriškem Hitu je vse več nezadovoljstva, zato sindikati ne izključujejo tudi morebitne stavke.

Nezadovoljstvo med zaposlenimi je vse večje, ker pogajanja med sindikati in upravo, ki jo od marca lani vodi Janez Mlakar ne potekajo po dogovorih, stavkovne zahteve, ki so se nanašale predvsem na plačni sistem, se niso uresničile.

"Poudaril bi, da ne potekajo nikakršna pogajanja med sindikatom in zdajšnjo upravo. Med delavci vre, na splošno je nezadovoljstvo med zaposlenimi, upad plače," je povedal predsednik novogoriške enote sindikata igralniških delavcev Goran Vukovič. Sindikat upravi očita neaktivnost. "Pri pridobivanju prihodkov so glavni stroški, nikjer pa ne vidimo nobene aktivnosti, kako bi se dvignil promet," dodaja.

V Hitu odgovarjajo, da je povprečna bruto plača dva tisoč evrov. Ob rednih plačah so letos zaposleni prejeli izplačila nagrad za individualno delovno uspešnost, regres, del plače na podlagi uspešnosti poslovanja, izplačilo viškov ur in izredno je napredovala več kot tretjina zaposlenih v začetnih plačilnih razredih. Po izteku 56-ih pogodb za določen čas, jih le trem niso podaljšali.

"Kar se tiče podaljševanja pogodb, vidimo neko porast, oz. zaposlovanje zunanjega kadra in konkretno nepodaljševanje kadru v igralništvu," odgovarja Vukovič. V ugotovitvah so si vsi trije sindikati enotni in ne izključujejo tudi stavke. "Če bo prišlo do stavke, bomo vsi trije sindikati nastopili skupaj proti upravi družbe," napoveduje Vukovič.

Nadzorniki Hita bodo na tokratni seji pretresali tudi ukrepe za izboljšanje poslovanja. Slišati pa je tudi, da naj bi razmišljali o zamenjavi uprave, kar pa je prvi nadzornik Marjan Pintar sicer zanikal z utemeljitvijo, da na dnevnem redu seje te točke ni.

Ingrid Kašca Bucik, Radio Slovenija