Novi predsednik uprave Hita je Janez Mlakar

Petletni mandat

9. marec 2017 ob 07:59

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Nadzorni svet družbe Hit je v sredo za novega predsednika uprave imenoval Janeza Mlakarja. Upravo družbe bodo sestavljali še Zvonko Šuler in Tevž Korent ter delavski direktor Marjan Zahar.

Nadzorni svet je Mlakarja, ki bo petletni mandat nastopil predvidoma v začetku aprila, imenoval soglasno, so sporočili s Hita.

"Zadovoljni smo, da smo končali obsežen postopek izbire novega predsednika uprave družbe Hit. Nadzorni svet je po predstavitvah vizije dela, pogleda na razvoj družbe Hit v prihodnosti in na podlagi ocen posameznih kompetenc kot najprimernejšega kandidata za predsednika uprave družbe Hit izbral Janeza Mlakarja," je po seji povedal predsednik nadzornega sveta Marino Furlan.

Novoimenovani predsednik uprave je povedal, da bo eden glavnih izzivov nove uprave družbe povezan predvsem z iskanjem učinkovitih rešitev za to, da bo Hit ponovno postal generator razvoja slovenskega igralništva, turizma in zabave, s poudarkom na novih tehnologijah in kakovostnih storitvah. "Pri tem pa želimo razširiti zavedanje, da napredek in razvoj nista le domena vodstva, temveč vseh zaposlenih v družbi," je dodal.

Za člana uprave sta bila potrjena še dosedanji predsednik uprave Zvonko Šuler in Tevž Korent, ki ima po navedbah družbe širok spekter znanj in izkušenj na področju vodenja, prodaje in marketinga.

Al. Ma.